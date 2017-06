A Giugno 2018 uscirà “Jurassic World 2” con il ritorno di Jeff Goldblum

Il regista Colin Trevorrow ha dichiarato che “Jurassic World 2” sarà molto differente dal suo film precedente, uscito nel 2015.

Colin Trevorrow, regista che abbiamo già citato in un precedente articolo sulla saga di “Star Wars” per l’ultimo capitolo intitolato “Star Wars: Episodio IX”, ha recentemente affermato che il prossimo film “Jurassic World 2” sarà un grande successo basato fortemente sulla suspense. Per questo capitolo della serie legata al mondo dei dinosauri, la regia è stata affidata a J. A. Bayona, mentre Colin Trevorrow ricoprirà il ruolo di sceneggiatore.

In un’intervista a Happy Sad Confused, Colin Trevorrow ha detto:

“Sarà più intenso e si concentrerà sulla suspense, soprattutto nella seconda parte del film. A metà ci saranno più scene d’azione… C’è una sequenza nel mezzo che ho guardato, nel senso che l’ho visto ogni giorno, e ho iniziato a vedere che le cose stavano funzionando nell’insieme ed è assurdo.”

“Chiedo scusa a coloro che pensavano che non avrebbero più avuto il bisogno di vedere un altro film di ‘Jurassic World’. Penso che il regista J. A. Bayona dimostrerà che loro si sbagliano.”

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ricopriranno i loro ruoli di “Jurassic World”, insieme al dottor Ian Malcolm di “Jurassic Park”

“Jurassic World 2” vedrà il ritorno di Bryce Dallas Howard nei panni di Claire e Chris Pratt nel ruolo dell’addestratore dei dinosauri, Owen. Infine, direttamente dal film originale di “Jurassic Park”, anche Jeff Goldblum ritornerà a recitare come il dottor Ian Malcolm.

Colin Trevorrow, mentre scriveva la parte sul ritorno del personaggio di Goldblum, che avevamo visto l’ultima volta nel film “Jurassic Park: Il Mondo Perduto” nel 1997, ha ammesso che:

“Ho preso un sacco di roba dai dialoghi di Michael Crichton [l’autore del libro a cui si sono adattati i film]. Forse uno dei miei momenti più importanti dell’intero processo è Goldblum.” aggiungendo poi “Jeff Goldblum mi chiamò e mi disse: ‘Senti, aggiungerei un paio di cose e pensavo che potrei farlo io per te’. Così siamo rimasti a parlare al telefono per un’ora. Quasi meglio che stare sul set. È stato grandioso.”

Parlando a Entertainment Weekly lo scorso mese, Jeff Goldblum ha dichiarato che Bayona, che aveva diretto “The Impossible”, sia un regista incredibile e che porterà qualcosa di innovativo al franchise di “Jurassic”.

“Mi piace il mio personaggio. Penso che lui [Ian Malcolm] sia un uomo sciocco ed insolente, ma con qualche integrità e con una profonda riflessione… Ho parlato con J. A. Bayona al telefono. Mi è piaciuto il suo film ‘The Impossible’ con Naomi Watts. Penso che lui sia qualcosa di diverso, unico.”

“Jurassic World 2” arriverà al cinema a Giugno 2018.