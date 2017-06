Francesco Gabbani al Radio Italia Live di Milano: grande successo

Un grande successo per Francesco Gabbani che ieri si è esibito al Concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano

Oltre 20.000 persone ieri, 18 giugno, in Pizza Duomo a Milano per il primo dei concerti che apre l’estate di Radio Italia. Il prossimo è previsto per il 30 giugno a Palermo. Tante le esibizioni di gran successo, come quella di Emma Marrone, J-Ax e Fedez, Benji e Fede e il super ospite internazionale Anastacia che ha anche duettato con Umberto Tozzi.

Francesco Gabbani al Radio Italia Live a Milano

Grande successo e partecipazione di pubblico per l’esibizione di Francesco Gabbani al Radio Italia Live, che sin da subito ha infiammato la scena. Come prima canzone Francesco Gabbani ha scelto “Amen” il brano con il quale ha vinto l’edizione del Festival di Sanremo 2016 nella sezione nuove proposte. A seguire, il cantante ha proposto il tormentone dell’Estate “Tra granite e granate” ed infine ha fatto ballare tutta Piazza Duomo sulle note di “Occidentali’s Karma”. La partecipazione del pubblico è stata totale su tutti i brani proposti, ma quello che ha fatto sprigionare il massimo dell’energia è stato proprio “Occidentali’s Karma“, la canzone vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, presentata successivamente anche all’Eurofestival 2017. Tutti i presenti si sono scatenati “ballando con la scimmia” e cantando interamente il testo della canzone insieme a Francesco Gabbani.

Anche Paolo e Luca, presentatori del concerto, si sono lasciati travolgere dall’energia di “Occidentali’s Karma” presentandosi sul palco a fine esibizione simulando le movenze della scimmia, i passi di ballo ormai noti a tutti e che hanno permesso a Francesco Gabbani di essere uno degli artisti più amati e seguiti di questo 2017.

Il concerto si è infine chiuso con la toccante esibizione di Andrea Bocelli che ha cantato sulle note di “Nessun Dorma” e “Con te partirò”. Di seguito il video con l’esibizione di ieri dei tre brani di Francesco Gabbani.