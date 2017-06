In quale squadra giocherà Donnarumma nel 2018?

Donnaruma bacia la maglia del Milan…. ma poi non rinnova.

Il futuro di Donnarumma tra Real Madrid, Paris Saint Germain e Juventus all’orizzonte

Cresce di giorno in giorno la curiosità e l’interesse attorno ai movimenti di mercato riguardanti Gigio Donnarumma. Dopo il mancato rinnovo contrattuale con il Milan, sancito nella giornata di giovedì scorso, avanzano ipotesi sul futuro immediato del portiere classe 1999, attualmente impegnato in Polonia con la nazionale Under 21 in vista del campionato europeo di categoria. Il club in pole position per assicurarsi le sue prestazioni pare essere il Real Madrid, squadra campione d’Europa e del mondo in carica, pronta ad offrire all’estremo difensore campano la possibilità di calcare palcoscenici di primissimo livello con in tasca un ingaggio da top player.

I blancos potrebbero mettere sul piatto una cifra da 8 milioni di euro a stagione, offrendo al Milan, circa 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, sono sorti dei dubbi sull’utilità tattica di Donnarumma nello scacchiere tattico di Zidane, in quanto l’allenatore francese prediliga un portiere come Keylor Navas, bravo con i piedi e posizionato quasi all’altezza del duo centrale di difesa, pronto a far ripartire l’azione dalla propria metà campo. Caratteristiche, queste, che non appartengono all’estremo difensore rossonero. Di pari passo salgono le quotazioni del Paris Saint Germain, con i vertici dirigenziali del club parigino poco soddisfatti del rendimento di Trapp e con Sirigu in uscita. Addirittura in questo caso potrebbe accadere che Donnarumma approdi a Parigi, mentre proprio Sirigu, reduce dalla doppia esperienza in Spagna con le maglie del Siviglia e dell’Osasuna, percorra la strada inversa, raggiungendo Milano sponda rossonera.

Ovviamente non è da escludere categoricamente la pista italiana. Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, ha dichiarato nei giorni scorsi che la Vecchia Signora abbia tutto il dovere di provare ad imbastire una trattativa con l’agente del calciatore, Mino Raiola, e il club di via Aldo Rossi, in quanto è oramai ben noto che i bianconeri siano alla ricerca di un valido portiere per il dopo-Buffon. In queste settimane è stato più volte ripetuto il nome di Szczesny, sulla base di un accordo quadriennale con l’ex estremo difensore della Roma, ma lo scenario paventato con l’addio di Donnarumma dal Milan, ha solleticato le attenzioni dei vertici dirigenziali del club di corso Galileo Ferraris, che avrebbero messo gli occhi verso colui, etichettato dai più, come il reale sostituto di Buffon per i prossimi venti anni. In questa trattativa, però, sorgono dei dubbi in merito all’ingaggio del calciatore, che rischia di avere delle pretese anche maggiori rispetto a quanto guadagnino i top player della squadra juventina, su tutti Higuain e Dybala, con cifre che arrivino a toccare i 7 milioni di euro a stagione.

Di certo è che l’abile ed astuto agente Mino Raiola stia lavorando sotto traccia per trovare una sistemazione da big al suo assistito, che dopo aver creato malumore e delusione all’interno della piazza rossonera, mira a raggiungere una squadra altamente competitiva ed ambiziosa dove poter esibire le sue doti indubbiamente eccellenti.