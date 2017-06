La settima stagione del Trono di Spade: il trailer e le anticipazioni su quello che ci aspetta a luglio.

La settima stagione del Trono di Spade è ormai alle porte e l’attesa sta per terminare.

La prima puntata verrà trasmessa negli Stati Uniti il 16 luglio e arriverà in Italia su Sky Atlantic il giorno successivo. La serie giunge con un leggero ritardo rispetto al solito: in genere le nuove puntate venivano mandate in onda durante la primavera. I produttori si sono giustificati col fatto che effettuare le riprese in un periodo caldo e soleggiato non sarebbe stato d’aiuto dato che i nuovi episodi prevedono un clima piuttosto rigido. “Winter is here”: “L’ inverno è arrivato”, diceva infatti Jon Snow alla sorella Sansa in una delle ultime scene della sesta stagione.

L’attesa è stata lunga e pare che quella prevista per l’ottava stagione lo sarà ancora di più!

Uno dei trailer diffuso dalla HBO è abbastanza chiaro: sembra che la guerra per ottenere l’ambito Trono di Spade sia prossima e gli Estranei non resteranno certo in disparte!

Un altro trailer mostra Cersei Lannister e gli aspiranti al regno Jon Snow e Daenerys Targaryen dirigersi verso la sala del Trono. La scena termina con un primo piano della regina che esala un sospiro di ghiaccio, quasi a richiamare il fatto che gli Estranei saranno molto presenti all’interno della stagione.

Inoltre in base ad alcune foto rubate dal set si intuisce che ci sarà un incontro tra Jon Snow e Daenerys Targaryen, per la gioia di tutti i fan della serie.

Quali personaggi ritroveremo nella settima stagione del Trono di Spade?

Sicuramente ci saranno Cersei Lannister (Lena Headey), Jon Snow (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Tyrion Lannister (Peter Dinklage) e Jaime Lannister (NiKolaj Coster-Waldau). Tuttavia non sappiamo ancora se nell’ottava stagione rivedremo gli stessi protagonisti. Durante un’intervista infatti l’attrice Sophie Turner, interprete di Sansa Stark, ha fatto intendere che la settima sarà una stagione violenta e si lascerà parecchi morti alle spalle. Chi sopravviverà?

Aspettiamo invece il ritorno di due personaggi che si riteneva fossero spacciati: Sir Jorah Mormont (Iain Glen), cui Daenerys alla fine della sesta stagione ordina di trovare una cura per il suo male e poi di tornare da lei e Benjen Stark (Joseph Mawle), già visto in un piccolo cameo in uno degli ultimi episodi trasmessi.

Torneranno anche Sandor Clegane (Rory Mc Cann), meglio noto come Il Mastino e suo fratello, il temibile Sir Gregor.

Per quanto riguarda il personaggio di Joe Dempsie, Gendry, probabilmente non lo rivedremo nemmeno in questa settima stagione anche se l’attore ha espresso il desiderio di poter rientrare nel cast della serie.

Ma il più grande e atteso ritorno sarebbe quello di Khal Drogo! Pare infatti che Jason Momoa sia stato fotografato in Irlanda sul set insieme ai produttori dello show e vicino a Harington, l’interprete di Jon Snow.

Anche Walder Frey (David Bradley) potrebbe riapparire in forma di “fantasma”e ci sarà sicuramente un cameo del celebre Ed Sheeran, grande fan del Trono di Spade, in un piccolo dialogo insieme a Maisie Williams, alias Arya Stark.

Così come la sesta stagione, anche la settima e l’ottava saranno sempre più brevi.

Sono previsti infatti soltanto sette episodi rispetto ai dieci ai quali il pubblico della serie era abituato. Tuttavia sembra che la durata di ogni singola puntata sarà maggiore, quindi i fan potranno consolarsi pensando a questo!

Ma cosa succederà nella settima stagione del trono di Spade?

Senza dubbio si parlerà ancora della vera identità di Jon Snow, in realtà figlio di Lyanna Stark e di Rhaegar Targaryen. Daenerys arriverà finalmente a Westeros e probabilmente prenderà possesso della Roccia del Drago, isola appartenuta precedentemente ai Targaryen. I Draghi di Daenerys saranno sempre più grandi come lasciano intravedere le immagini in circolazione sul web.

Per quanto riguarda il rapporto tra i due fratelli-amanti Cersei e Jaime Lannister assisteremo ad una evoluzione del loro rapporto. Alcune voci suggeriscono che l’uomo potrebbe persino arrivare ad uccidere la sorella, ma sembra un’ipotesi alla quale dar poco credito. Quel che è certo è che il loro legame subirà degli importanti cambiamenti.

La domanda che tutti si pongono, che in realtà riflette le speranze dei fan, è questa: Jon Snow e Daenerys Targaryen si incontreranno finalmente? Forse si uniranno in matrimonio? Il fatto che tra i due avverrà un faccia a faccia pare assodato, anche perché gli interpreti dei due personaggi sono stati fotografati mentre giravano delle scene insieme. Nessuno sa se si sposeranno, ma tutti se lo augurano ardentemente!

Come andrà a finire Il Trono di Spade?

Tutti i fan si pongono ansiosamente questa domanda. Di certo non potrà rispondere Kit Harington: nonostante il suo personaggio sia centrale all’interno della serie, l’attore ha dichiarato di non avere la più pallida idea del finale. “Tu non sai niente Jon Snow” usava dire Ygritte, la defunta amante di Jon: aveva proprio ragione!

Tante le domande, poche e vaghe le risposte. L’ unico dato certo è che la settima stagione del Trono di Spade sarà ricca di azione, sangue, morti e colpi di scena. In questo non ha mai deluso le aspettative e non lo farà neanche stavolta, c’è da scommetterci!