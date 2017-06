One Direction: possibile Reunion per le vittime della Grenfell Tower

Gli One Direction potrebbero tornare in sala di registrazione per un brano di beneficenza dedicato alle vittime dell’incendio della Grenfell Tower

Alcune voci lo confermano: gli One Direction torneranno a cantare insieme in un album di beneficenza composto da brani di diversi artisti. Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson di nuovo insieme per un brano dedicato al tragico incendio accaduto soltanto qualche giorno fa a Londra che ha causaato la morte di oltre 70 persone.

Più che una vera reunion, insomma, si tratterebbe di tornare a collaborare per un singolo, ma questa è di certo una notizia che farà piacere a tutti i fan che non hanno gradito fino in fondo la separazione delle loro strade artistiche.

Secondo il The Sun, Harry e Niall stanno cercando di liberarsi dai propri impegni per dedicarsi al progetto. Invece, Liam e Louis hanno già confermato la loro partecipazione alla registrazione della nota cover Bridge Over Troubled Water.

Ad ogni modo, per il momento, nulla può esserre confermato con certezza, anche perché gli agenti di Naill, Liam, Harry e Louis non hanno confermato in nessun modo la notizia.



Gli altri artisti che parteciperanno all’album di beneficenza

A parte la possibile partecipazione degli One Direction, tanti sono gli artisti che hanno già confermato la loro presenza nell’album di beneficenza dedicato alle vittime della Grenfell Tower. Tra questi possiamo infatti trovare nomi come Robbie Williams, Leona Lewis ,Gareth Malone, Lily Allen, Skepta, Stormzy, James Arthur e Rita Ora.

Di sicuro nei prossimi giorni potrebbero arrivare conferme ufficiali da parte degli agenti e dagli stessi artisti. Intanto la speranza di tutti i fan, resta quella di vederli ancora insieme, a maggior ragione se per un motivo così importante come il ricordo di chi ha perso la vita a Londra tra le fiamme di uno spaventoso incendio.