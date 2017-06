Shawn Mendes, nuovo volto Emporio Armani per la linea Smartwatch Connected

Emporio Armani ha iniziato una collaborazione con il cantante canadese Shawn Mendes per presentare la sua prima collezione di Smart Waches Touchscreen della linea Armani Connected.

Per il lancio dei suoi nuovi Smart Watch Touchscreen, Emporio Armani ha voluto usare il volto di un artista noto ai giovanissimi e molto amato, quello di Shawn Mendes. Il giovane cantante canadese è diventato famoso, in tutto il mondo, nel 2013 a soli 15 anni, con il singolo “Stitches”. Al momento è primo nelle classifiche di iTunes in ben 65 paesi diversi con l’album “Illuminate”.

Armani ha voluto dunque puntare ai più giovani per questa campagna pubblicitaria che mette in mostra le ultime novità in fatto di tecnologia applicata agli orologi. Il nuovo Smart Watch, infatti, grazie allo compatibilità con iOS e Android, permette di avere a portata di mano le classiche funzionalità di un orologio insieme alla possibilità di lettere messaggi e notifiche direttamente sul quadrante, il tutto senza mettere in secondo piano la raffinatezza e l’eleganza. Shawn Mendes, grazie alla sua personalità vivace e ricca di fascino è il testimonial perfetto, come appare chiaro dalle parole dello stilista:

Shawn Mendes è un cantante dal talento vero, che tocca il cuore del suo pubblico. Parla ai giovanissimi, ma non solo, perché è autentico. Per questo l’ho scelto come testimonial di questa innovativa linea di smartwatch, nata dal connubio tra tecnologia allo stato dell’arte e design curato in ogni dettaglio. La componente umana per me è fondamentale, sempre, in tutto ciò che faccio. Shawn incarna e trasmette i valori in cui credo: serietà, impegno, innovazione

La passerella di abiti ispirata al Giappone

A parte la campagna pubblicitaria dedicata agli Smart Watches, Shawn Mendes ha anche sfilato all’Armani Teatro di via Borgognone per l’ultima collezione di abiti firmati Emporio Armani, insieme ad altri modelli. La collezione, ispirata al Giappone ha messo in mostra albiti di grande raffinatezza, ispirata alle arti marziali e agli abiti in stile samurai e lottatori di sumo. “Devo molto al Giappone- spiega Giorgio Armani -per questo ho dedicato loro questo Emporio per l’estate 2018″. Ecco il video della sfilata dove ha pertecipato Shawn Mendes.