The Walking Dead 8: Steven Yeun parla del possibile ritorno di Glenn

Gli autori di The Walking Dead ci hanno abituati a veder morire tanti personaggi molto amati, ma la morte di Glenn è stata forse la più dolorosa. C’è qualche possibilità per un suo ritorno?

In molti lo sperano, tanti altri ritengono che sia impossibile, ma cosa pensa a riguardo Steven Yeun, l’attore che interpreta Glenn in The Walking Dead? In una recente intervista al panel Walker Stalker Con, l’attore ha parlato della morte del suo personaggio, all’inizio della settima stagione della serie, e della probabilità di un ritorno.

La morte di Glenn in The Walking Dead

Nonostante, per chi conosceva il fumetto di The Walking Dead, la morte di Glenn fosse cosa risaputa, in molti hanno sperato fino alla fine in una scelta diversa da parte degli autori della serie tv. Il personaggio di Glenn Rhee, infatti, è sempre stato uno dei più amati, sin dalla sua prima apparizione, quando aiutò Rick a salvarsi dai morti viventi, nella primissima puntata della serie tv. La terribile morte per mano di Negan e della sua Lucille all’inizio dell’ultima stagione, una delle più cruente dell’intera serie, lascia spazio a poche speranze, ma Steven Yeun pare non essere della stessa idea.

Le dichiarazioni di Steven Yeun sul ritorno di Glenn

Ad aggiungere speranza e alte aspettative sono state anche le parole di Yeun al Walker Stalker Con, dove ha dichiarato di essere pronto per un ipotetico ritorno del suo personaggio, a patto che la cosa abbia senso a livello narrativo.

Io lascio aperta la porta a tutto ciò che ha senso. Non vorrei che nessuno forzasse nulla che non abbia senso e, in tal caso, sono completamente disponibile.

Queste le parole dell’attore. Un indizio su un reale ritorno o soltanto la volontà di tenere aperta una possibilità tanto cara ai fan? Per il momento non c’è dato saperlo, ma in molti ipotizzano di un possibile ritorno di Glenn per mezzo di qualche flashback. Intanto non ci resta che aspettare la messa in nonda dell’ottava stagione.