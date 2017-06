Video dei Paramore che cantano “Passionfruit” di Drake alla BBC Radio 1

I Paramore, con l’uscita del loro ultimo album “After Laughter”, hanno iniziato il tour di promozione in Europa.

Il nuovo album “After Laughter” dei Paramore, uscito in Aprile, sta portando in questi giorni la band in giro per il mondo e, come prima tappa europea, i Paramore si sono fermati nel Regno Unito.

Ospiti a BBC Radio 1 Live Lounge, i Paramore hanno suonato in versione acustica “Hard Times”, primo singolo estratto dal loro album, e “Passionfruit”, appartenente all’album “More Life” di Drake.

Gli ascoltatori sono rimasti incantati dall’atmosfera che si è creata non appena Hayley Williams ha iniziato a cantare la cover “Passionfruit”.

Noi vi lasciamo qui sotto il video dell’incredibile versione di “Passionfruit” dei Paramore.