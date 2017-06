Ancora problemi per Johnny Depp, rese note email su debiti e spese pazze

Dopo che l’attore ha citato in giudizio per frode la TMG che gestiva il suo patrimonio, alcune email confermano che la causa dei debiti sono le spese folli dello stesso Johnny

Nessuna frode dunque per quanto riguarda il rapporto tra TMG (The Management Group) e l’attore Johnny Depp. Alcune email, finite nelle mani dei media americani, mostrano nero su bianco quanto la situazione disastrata delle sue finanze fosse nota a Depp da moltissimo tempo. Nonostante i numerosi debiti, però, Johnny Depp ha continuato a spendere milioni e milioni di dollari per viaggi, regali, proprietà e molto altro.

Le email di Johnny Depp su suoi debiti

Sono 11 in totale le email che andrebbero a conferamre la situazione disastrosa delle finanze di Johnny Depp sin dal 2009. Nella fitta corrispondenza con banchieri, avvocati, agenti, manager e anche con sua sorlla Christi Dembrowski, Depp parla più volte del suo “problema” confermando il fatto che da diversi anni era a conoscenza del suo enorme debito, e colpevole di non aver fatto niente per risolvere e arginare la situazione. In una email di inizio 2010, il responsabile degli affari di Johnny Depp affermava che il conto dell’attore era in rosso per ben 4 milioni di dollari.

Duro l’attacco di TMG sulla situazione, che dichiara:

“Johnny Depp vuole nascondere la situazione perché significherebbe confermare che la TMG ha fatto tutto il possibile per rendere nota la situazione al diretto interessato e a tutti i suoi più stretti consiglieri. Se TMG avesse voluto coprire la presunta cattiva condotta di Depp non avrebbe più volte consigliato al suo avvocato, Jake Bloom, e al suo agente Tracey Jacobs, di darsi da fare per risolvere la situazione”

Le spese pazze di Johnny Depp

Nonostante quindi Johnny Depp fosse a conoscenza dei suoi grandissimi debiti, non si è mai moderato nelle spese. In questi anni infatti l’attore non ha fatto economia in nessun modo, continuando a spostarsi con jet privati, vacanze, regali di Natale, e proprietà come un castello in Francia e un arcipelago di isole nelle Bahamas. Il tenore di vita dell’attore è stato sempre quello da due milioni di dollari al mese, nonostante la situazione gli fosse ben chiara. Ne sono testimonianza le email scritte dallo stesso Johnny:

“Sto facendo del mio meglio per le spese delle vacanze, ma non posso far molto. Devo dare alla mia famiglia un buon Natale, ovviamente nei limiti del ragionevole”

Queste le parole dell’attore, che, per risolvere la situazione aveva anche proposto di utilizzare i soldi degli ultimi film fatti e di vendere opere d’arte, automobili e molto altro. Una brutta situazione per Johnny, che ora si vede costretto a difendersi. I suoi avvocati gli sono corsi in aiuto dichiarando che molte delle sue spese erano in realtà degli ottimi investimenti, e che alcune cose, come il castello in Francia, o l’arcipelago di isole, ora valgono molto di più.