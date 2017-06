Foo Fighters: nuovo album “Concrete and Gold”, data di pubblicazione e tracklist

La rock band Foo Fighters

La rock band Foo Fighters hanno sorpreso oggi i loro fan confermando il loro attesissimo album “Concrete and Gold”, in uscita il 15 Settembre.

Dave Grohl, il frontman dei Foo Fighters, ha rivelato diversi dettagli sul loro nono album “Concrete and Gold”.

“Volevo che questo disco avesse il più potente e bel suono Foo Fighters di sempre, che fosse un gigantesco album rock, ma con il senso della melodia e dell’arrangiamento di Greg Kurstin: la versione dei Motorhead di Sgt. Pepper… o qualcosa del genere.” ha detto Grohl

Dave Grohl ha raccontato che circa 4 anni sentì per la prima volta la canzone “Again and Again” della band di Kurstin, The Bird & The Bee.

“Era la canzone più sofisticata che avessi mai sentito e ne sono rimasto letteralmente ossessionato.” ha dichiarato

Grohl ha poi confessato di essere andato in giro a dire di essere un fan del ‘ragazzo dei The Bird & The Bee’ (riferendosi a Greg Kurstin). Fra i due poi è nata una forte amicizia, grazie soprattutto ai loro gusti musicali in comune. E mentre i Foo Fighters erano impegnati a registrare “Sonic Highways” e con il tour di promozione, regalando anche ai fan l’EP “St. Cecilia”, Greg Kurstin stava diventando un produttore.

“Greg era diventato uno dei più importanti produttori al mondo” ha detto Grohl

Quando i Foo Fighters stavano lavorando al nuovo album, a Dave Grohl, che era alla ricerca di nuove sfide musicali, venne in mente Kurstin, chiedendosi:

“Perché non era mai stato il produttore di una rock band e noi non avevamo mai avuto a che fare con un produttore pop?”

Foo Fighters e Greg Kurstin creano il CAL JAM 17, il festival delle rock band

Così la collaborazione dei Foo Fighters con Greg Kurstin iniziò, ma non solo per il nuovo album della band, ma anche per un progetto chiamato CAL JAM 17: un festival dedicato alla musica che si svolgerà il 7 Ottobre al Glen Helen Regional Park in San Bernardino, in California, dove suoneranno tantissimi artisti rock (Queens of the Stone Age, White Reaper, Cage The Elephant, Liam Gallagher, The Kills, Babes in Toyland, Royal Blood, Japandroids, Wolf Alice, Bob Mould, The Struts, Bully, Circa Waves, Adia Victoria, Fireball Ministry, The Obsessed, Pinky Pinky, Starcrawler).

Oltre ad una sostanziosa lista di musicisti, al festival ci saranno anche attrazioni di divertimento, come le ruote panoramiche, e uno studio di registrazione mobile.

La copertina del nuovo album “Concrete and Gold” dei Foo Fighters.

Ecco la tracklist di “Concrete and Gold”:

1. ‘T-Shirt’

2. ‘Run’

3. ‘Make It Right’

4. ‘The Sky Is A Neighborhood’

5. ‘La Dee Da’

6. ‘Dirty Water’

7. ‘Arrows’

8. ‘Happy Ever After (Zero Hour)’

9. ‘Sunday Rain’

10. ‘The Line’

11. ‘Concrete and Gold’