Game of Thrones: i personaggi della serie cantano “I Will Survive”

Un video parodia con protagonisti i personaggi di Game of Thrones sta spopolando sul web: tutti cantano “I Will Survive”

Nell’attesa della messa in onda della settima stagione di Game of Thrones, c’è chi ha trovato il modo per passare il tempo. L’idea geniale è venuta agli amministratori del canale YouTube chiamato Sung by Movies, famoso per ricreare testi di canzoni famosi utilizzando frasi di dialoghi prese dai film. Ed è esattamente questo quello che è stato fatto anche per Game of Thrones, senza mettere da parte un’ironia ancora più profonda sul senso stesso del testo scelto, ossia “I Will Survive” di Gloria Gaynor.

Il video parodia di Game of Thrones: I Will Survive

Il video, così come il canale Sung by Movies ci ha abituato, ricostruisce con immagini e parole prese da scene diverse, tutto il testo originale della nota canzone di Gloria Gaynor. Da Ned Stark, passando per Cersei Lannister, da Rob a Bran, da Jon Snow a Daenerys, tutti vengono coinvolti nel simpatico montaggio audio-video.

Il riusltato è certamente divertente, soprattutto perché, a dispetto del senso e del significato del testo di “I Will Survive”, molti dei personaggi coinvolti nel video sono morti, e chissà quanti altri dovranno morirne nella prossima stagione!

In attesa di avere altre news, e della messa in onda prevista per il 16 luglio 2017, non resta altro che darsi alle danze con questo divertente video montaggio.