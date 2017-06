“Jumanji 2: Welcome to the Jungle” sarà un tributo a Robin Williams

Dopo 22 anni arriverà al cinema il sequel di “Jumanji” con Dwayne Johnson e Jack Black.

“Jumanji” uscì nel 1995 con protagonisti Robin Williams, che interpretò Alan Parrish, Bonnie Hunt, nei panni di Sarah Whittle, Kristen Dunst e Bradley Pierce, nel ruolo dei fratelli Judy e Peter Shepherd. Dopo 22 anni il film, adattamento del libro per bambini scritto da Chris Van Allsburg, avrà un sequel con personaggi altrettanto celebri nel mondo cinematografico. Infatti il cast del sequel di “Jumanji 2” sarà formato da Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan e Nick Jonas.

L’attore Jack Black, noto per i film “School Of Rock” e “King Kong”, ha rivelato che il sequel di “Jumanji” sarà un tributo all’attore Robin Williams, scomparso all’età di 63 nel 2014.

“Esploreremo la giungla e cercheremo di vincere il gioco. Sarà una questione di vita o di morte.” ha detto Jack Black a The Hollywood Reporter “E mentre saremo là, troveremo indizi lasciati da Alan [interpretato da Robin Williams nel primo film]. Lui costruì una casa immersa nella giungla, simile ad una situazione della famiglia Robinson. È come se lui fosse là e ci stesse aiutando.”

Sulla differenza principale tra i due film, Black ha detto:

“[Nel film originale] non si è mai visto il mondo di Jumanji. Invece questo sarà ambientato nella giungla di Jumanji. È questa la parte più bella del film. Siamo riusciti a portare il pubblico in quel terreno segreto e meraviglioso, con il pericolo e la bellezza di essa.”

I fan di Alan Perrish non vogliono il sequel di “Jumanji”

Il sequel fu oggetto di grandi discussioni, da parte soprattutto dei fan, i quali non ritenevano giusto realizzare un film così importante senza la presenza di Alan Perrish, il vero protagonista in assoluto di “Jumanji”. E, di fronte a questi disaccordi, Jack Black ha dichiarato che

“Robin ne sarebbe orgoglioso. Ho amato Robin in Jumanji… Abbiamo delle grandi responsabilità, ma penso che abbiamo fatto un buon lavoro.”

Nonstante questa affermazione, molti fan continuano ad essere scettici e non vedono di buon occhio il sequel.

Il regista del sequel Jake Kasdan è un fan del film originale “Jumanji”, che incassò 262 milioni di dollari

Il sequel “Jumanji 2” è stato diretto da Jake Kasdan e la sceneggiatura scritta da Chris McKenna (“La ragazza della porta accanto”), Erik Sommers (“American Dad”), Scott Rosenberg (“Happy Town”) e Jeff Pinkner (“Fringe”).

“Jumanji è quel genere di film che penso nessuno dovrebbe rifare.” ha confessato Kasdan “Per me, una gran parte del suo potenziale deriva dagli elementi unici del film originale… Credo che ci sia un’idea centrale e una mitologia misteriosa, ma potente che regola una parte dell’immaginazione. Sono un fan del film originale e mi sono sentito davvero onorato.”

“Jumanji 2: Welcome to the Jungle” sarebbe dovuto uscire in questi mesi, ma è stato deciso di posticipare la data a Dicembre 2017.