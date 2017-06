Milan: dettagli sulle trattative Biglia e Conti. Occhio anche al Papu.

In questa foto Biglia… il capitano della Lazio potrebbe arrivare al Milan.

Il Milan si appresta ad effettuare i colpi Biglia e Conti

Nonostante il clamoroso mancato rinnovo contrattuale di Donnarumma con il Milan, la società di via Aldo Rossi continua a lavorare alacremente per regalare a Vincenzo Montella una rosa molto competitiva in vista della prossima stagione. Ottenere un ottimo risultato in campionato e ben figurare in Europa League, sono i punti cardine della dirigenza rossonera che non sta lesinando cospicui esborsi economici per rafforzare la squadra in tutti i reparti.

Nelle prossime ore potrebbe giungere la tanto attesa fumata bianca per quanto riguarda Lucas Biglia. La trattativa inerente il centrocampista argentino, in forza alla Lazio, ha subito nelle scorse settimane una brusca frenata, dettata soprattutto dalla volontà di Keita di sposare la causa juventina, piuttosto che trasferirsi sotto l’ombra della Madonnina, questo perché la trattativa con la Lazio riguardava una doppia operazione dal costo complessivo di circa 40 milioni di euro.

Considerando come stesse evolvendo la situazione, l’a.d Fassone e il d.s. Mirabelli hanno deciso di agire spostando l’attenzione innanzitutto verso Biglia. Ed è così che il capitano biancoceleste si appresti a firmare un contratto triennale con opzione per un altro anno, da 3,5 milioni di euro a stagione. L’argentino diventerebbe il fulcro della metà campo rossonera, il perno centrale nel “4-3-3” di stampo “montelliano”. Quest’oggi potrebbe avvenire la tanto attesa fumata bianca, con il calciatore che raggiungerebbe Milano per sottoporsi alle consuete visite mediche presso la clinica “La Madonnina” per poi porre la firma sul contratto.

L’unico ostacolo da superare è quello tra le pretese economiche del club biancoceleste, ossia di 25 milioni di euro, che non combaciano con l’offerta posta in essere dal Milan che si attesta sui 17 milioni più 3 di bonus. È molto probabile, però, che tale divario, non affatto insormontabile, venga superato con il buonsenso delle due parti chiamate in causa. Per quanto concerne la corsia destra di difesa, è molto forte il pressing del club rossonero su Andrea Conti. Il talento esploso nell’Atalanta ha espresso chiaramente, per bocca del suo agente Giuffredi, di voler andare al Milan.

Il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a sborsare ben 20 milioni di euro, mentre la società orobica non si muove dalla pretesa di incassarne 30. In questo caso sarà determinante la volontà del calciatore, a cui verrebbe offerto un contratto quinquennale e la possibilità di ricucirsi un ruolo da titolare all’interno di una squadra altamente ambiziosa. Conti, tra l’altro, ha rifiutato anche delle proposte da club esteri, prevalentemente della Premier League, e in caso di accordo tra Milan e Atalanta, il procuratore Mario Giuffredi è pronto a volare in Polonia, dove è attualmente il calciatore in quanto impegnato nell’Europeo Under 21 con la nazionale azzurra, al fine di sottoporgli il nuovo contratto.

I rossoneri, inoltre, proseguono nella ricerca di un altro attaccante da affiancare ad André Silva. Il nome più caldo, in tal senso, è quello di Kalinic, in uscita dalla Fiorentina. Giungere alla punta croata non appare impossibile, in quanto vi sia una forte apertura da parte dei vertici societari viola. Di pari passo, Fassone e Mirabelli non trascurano l’ipotesi “papu” Gomez, sul quale è in pressing anche la Lazio. L’Atalanta, anche in questo caso, non vorrebbe lasciar partire l’attaccante argentino, chiedendo una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Gomez potrebbe essere incuriosito dall’idea Milan, in quanto sotto l’ombra della Madonnina ritroverebbe un allenatore con cui lavorò molto bene ai tempi del Catania, ossia Montella, e soprattutto entrerebbe a far parte di un gruppo costruito per tenere testa alle big del nostro torneo.

La trattativa non è delle più semplici e scontate, ma non è da escludere che il “papu” decida di lasciare Bergamo per intraprendere un nuovo stimolante percorso. Questi sono i nomi principali che circolano sul pianeta Milan, società che sta lavorando alacremente per donare a Montella una squadra ultracompetitiva e affidabile, al fine di tornare tra le prime posizioni.