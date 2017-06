Ecco perché Dani Alves ha chiesto la rescissione alla Juventus

Dani Alves verso la rescissione con la Juventus

Ore calde sul fronte Dani Alves. Il calciatore brasiliano ha richiesto la rescissione del contratto con il club di corso Galileo Ferraris, ed infatti, a tal proposito, nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del calciatore sono giunti a Torino, per discutere con l’amministratore delegato bianconero, Beppe Marotta.

Negli ultimi giorni, avevano creato scompiglio le parole pronunciate dall’esterno destro ex blaugrana, durante un’intervista rilasciata all’emittente brasiliana, Canais Esporte, in cui ha consigliato a Dybala, di lasciare la Juventus, per intraprendere una nuova avventura professionale stimolante, che possa farlo maturare ulteriormente. Così come non ha escluso un suo approdo in Inghilterra, nella Premier League, proprio nella patria dove nacque il gioco del calcio. Frasi che non hanno lasciato indifferenti né i dirigenti della Vecchia Signora né tantomeno i supporters bianconeri che hanno storto il naso dinnanzi a tutto ciò.

Tra l’altro, nel week end, sui social era spuntato un video, poi rimosso, di Higuain che salutava e ringraziava per quanto fatto nella scorsa stagione da Dani Alves. Nell’aria si paventava un addio ed infatti nella giornata di ieri, si è avuta la conferma ufficiale. L’esterno brasiliano ha chiesto la rescissione del contratto con la Juventus, dopo una sola stagione sotto l’ombra della Mole. In maglia bianconera, Dani Alves, ha conquistato uno scudetto ed una coppa Italia, senza dimenticare la finale di Champions League persa al cospetto del Real Madrid.

Chiude con uno score di trentatre presenze complessive, impreziosite da due goal in campionato, uno in coppa Italia e tre in Champions League. All’orizzonte vi è proprio l’Inghilterra ed un possibile approdo al Manchester City guidato dal suo ex allenatore ai tempi del Barcellona, Pep Guardiola. I Citizens sarebbero pronti ad offrirgli un contratto annuale con opzione per un altro anno, con un ingaggio che si attesti sui 6/7 milioni di euro. Il calciatore brasiliano ha affermato, sempre durante l’intervista rilasciata a Canais Esporte, di essere pronto ad un’avventura oltremanica, in quanto in Italia abbia imparato molto bene come difendere, aspetto, questo, non trascurabile in un campionato competitivo e difficoltoso come quello della Premier League.

Di Dani Alves resteranno a Torino i sorrisi scambiati con i suoi compagni di squadra, i video esilaranti, postati su instagram, in cui mostrava spiccate doti da cantante e ballerino e soprattutto le imponenti prestazioni in campo e le sue firme personali in due gare particolarmente importanti per la Vecchia Signora, ossia il goal messo a segno nella semifinale di ritorno di Champions contro il Monaco, e la rete siglata nella finale di coppa Italia con la Lazio, due sigilli che ribadirono l’efficacia di questo calciatore dal palmares personale invidiabile.

L’addio con la Juventus non è dei più morbidi e sereni, è un addio anticipato e con qualche strascico polemico di troppo, ma trattenerlo contro la sua volontà sarebbe stato illogico e controproducente per tutto il gruppo. Good luck Mr. Dani Alves , la terra di Albione è pronta ad abbracciarti.