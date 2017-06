Ascolta Jessie J, Liam Payne, Rita Ora e molti altri artisti inglesi per il singolo benefico “Bridge Over Troubled Water”. Adele non compare nella lista

“Bridge Over Troubled Water” è il singolo per le vittime al Grenfell Tower, cantato da Jessie J, Liam Payne, Rita Ora, James Blunt e molti altri

La terribile strage avvenuta la scorsa settimana a Londra, quando scoppiò un incendio nel Grenfell Tower , causando 79 vittime, ha scioccato non solo i londinesi, ma tutto il mondo. Uno di questi è Simon Cowell, giudice di X Factor. Dopo il tragico episodio, Cowell ha pensato che bisognava fare qualcosa per le famiglie delle vittime e per i sopravvissuti, avendo l’idea di produrre un singolo di beneficenza. Cowell, noto produttore discografico, ha usato le sue conoscenze nell’industria musicale e ha dato inizio al progetto.

Il singolo, cover di “Bridge Over Troubled Water”, è stato eseguito da artisti per lo più britannici, ed è stato rilasciato oggi sulle piattaforme digitali più diffuse. Il ricavato della canzone andrà al The London Community Foundation, che attualmente sta aiutando i famigliari delle vittime e i sopravvissuti dell’incendio al Grenfell Tower.

Ecco la lista degli artisti che hanno contribuito alla realizzazione del singolo cover “Bridge Over Troubled Water”: Angel, Anne-Marie, James Arthur, Carl Barat, James Blunt, London Community Gospel Choir, Ryan De La Cruz, Roger Daltrey, Craig David, Deno, Celine Dion, Donaeo, Mr Eazi, Ella Eyre, Paloma Faith, Shane Filan, Matt Goss, Tom Grennan, Jessie J, Louisa Johnson, Kelly Jones, Labrinth, Leona Lewis, Dua Lipa, Gareth Malone, Brian May ,Tokio Meyers, 5 After Midnight, John Newman, Rita Ora, Liam Payne, Gregory Porter, RAYE, Emeli Sande, Shakka, Jorja Smith, Dan Smith, Matt Terry, Louis Tomlinson, Tulisa, Jessie Ware, Robbie Williams e WSTRN.

Molti artisti inglesi per “Bridge Over Troubled Water”, ma Adele non compare nella lista.

Una notizia che ha lasciato un po’ tutti sorpresi è stata l’assenza della cantante britannica Adele, che fu una dei primi artisti ad essere andata in aiuto sul luogo dell’incendio, come supporto emotivo alle vittime e prendendo un thè con i vigili del fuoco che avevano affrontato le fiamme al Grenfell Tower, in segno di gratitudine ed ammirazione per il loro mestiere. Uno di questi, il pompiere Rob Petty, dopo la visita di Adele, aveva postato su Facebook alcune foto con alcuni suoi colleghi insieme alla cantante.