Chris Cornell “The Promise”: Video, Testo e Traduzione

Un ultimo contributo alla musica, quello di Chris Cornell, che pochi mesi prima di morire aveva composto un brano dedicato ai Rifugiati: “The Promise”

Uno degli ultimi desideri di Chris Cornell, pubblicare il video di “The Promise” nella Giornata del Rifugiato, che ogni anno cade il 20 giugno. E risale appunto ad ieri la pubblicazione del video che ha mostrato le ultime immagini di Chris Cornell in vita, dopo la sua tragica scomparsa lo scorso 18 maggio 2017.

The Promise: un brano che parla di sofferenza, ma anche di speranza

Dopo una prima versione del video, diretto dal regista Maiert Avis, Chris Cornell aveva chiesto di allegerire alcune scene per rendere il messaggio più ottimista. Accanto alle immagini che mostravano la sofferenza di quanti scappano dalla loro terra natia, Chris voleva mostrare la speranza di un nuovo inizio, la sopravvivenza e la perseveranza, perché sono appunto questi i temi del brano “The Promise“.

Il video di The Promise

Il video del brano “The Promise” mostra, in laternanza con scene di Chris Cornell in studio di registrazione che canta e suona la sua chitarra, scene di guerra, di bombardamenti e di intere popolazioni che scappano dall’inferno delle loro vite. Accanto a queste immagini cariche di sofferenza, ci sono anche immagini di bambini, speranza del futuro, di manifestazioni, di lotta e di sopravvivenza. Un messaggio di speranza e vita, di cui il brano è pieno.

The Promise testo e traduzione

If I had nothing to my name

But photographs of you

Rescued from the flames

That is all I would ever need

As long as I can read

What’s written on your face

The strength that shines

Behind your eyes

The hope and light

That will never die

And one promise you made

One promise that always remains

No matter the price

A promise to survive

Persevere and thrive

As we’ve always done

And you said

“The poison in a kiss

Is the lie upon the lips”

Truer words were never shared

When I feel

Like lies are all I hear

I pull my memories near

The one thing they can’t take

And one promise you made

One promise that always remains

No matter the price

A promise to survive

Persevere and thrive

As we’ve always done

The books still open on the table

The bells still ringing in the air

The dreams still clinging to the pillow

The songs still singing in a prayer

Now my soul

Is stretching through the roots

To memories of you

Back through time and space

To carry home

The faces and the names

And these photographs of you

Rescued from the flames

And one promise you made

One promise that always remains

No matter the price

A promise to survive

Persevere and thrive

And dare to rise once more

A promise to survive

Persevere and thrive

And fill the world with life

As we’ve always done

…

Se non posseddessi niente

Ma solo tue foto

Salvata dalle fiamme

E’ quello di cui ho avuto sempre bisogno

Fino a quando saprò leggere

Cosa c’è scritto sul tuo viso

La forza che brilla

Dietro i tuoi occhi

La speranza e la luce

Che non moriranno mai

E la promessa che hai fatto

Una promessa ancora valida

Non importa a che costa

Una promessa che sopravvive

Persevera e prospera

Come abbiamo sempre fatto

E dici

“Il veleno in un bacio

E’ una bugia sulle labbra”

Le parole più sincere mai dette

Quando sento

Di ascoltare solo bugie

Metto i mei ricordi vicino

All’unica cosa che non possono prendersi

E la promessa che hai fatto

Una promessa ancora valida

Non importa a che costa

Una promessa che sopravvive

Persevera e prospera

Come abbiamo sempre fatto

I libri ancora aperti

Sul tavolo

Le campane ancora che suonano

Nell’aria

I sogni ancora attaccati

Al cuscino

Le canzoni che ancora cantano

Nella preghiera

Ora la mia anima

Si distende tra lel radici

Dei tuoi ricordi

Indietro nel tempo e nello spazio

Per tornare a casa

Le facce e i nomi

E queste foto di te

Salvata dalle fiamme

E la promessa che hai fatto

Una promessa ancora valida

Non importa a che costa

Una promessa che sopravvive

Persevera e prospera

E osa risorgere ancora una volta

Una promessa che sopravvive

Persevera e prospera

E riempire il mondo con la vita

Come abbiamo sempre fatto