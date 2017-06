Scopri Dracula, la nuova serie tv ideata dagli autori di Sherlock

Gli autori della fortunata serie tv su Sherlock Holmes puntano a Dracula di Bram Stoker, per un appassionante adattamento televisivo

Una notizia che renderà sicuramente felici i fan del genere horror, ma soprattutto quanti hanno amato e amano la serie tv “Sherlock” con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman: gli autori Mark Gatiss e Steven Moffat sono intenzionati ad adattare il romanzo Dracula di Bram Stoker per il piccolo schermo. La priduzione della serie sarà affidata alla Hartswood Films e vedrà la messa in onda, come per “Sherlock” sulla BBC.

Dracula, una miniserie per la BBC

I lavori non sono ancora partiti, per via dei numerosi impegni di Mark Gatiss e Steven Moffat, ma le trattative con la BBC sono già state avviate per quanto riguarda i diritti televisivi della serie in Gran Bretagna. La serie ricalcherà il formato di “Sherlock“, sturtturandosi come miniserie composta da diversi episodi di durata media sui 90 minuti.

Per quanto riguarda l’ambientazione, non è chiaro se gli autori vorranno trasportare la storia ai giorni nostri, così com’è stato fatto con Sherlock Holmes. Ancora meno definito è il cast, e gli attori che andranno ad interpretare ruoli fondamentali per la storia come il Conte Dracula e Mina.

Da sempre i due sceneggiatori hanno dichiarato il loro amore per i classici

Tra i classici molto amati da Gatiss e Moffat figura proprio Dracula, che presto vedrà la luce sul piccolo schermo grazie ad un lavoro di riscrittura che, visti i loro lavori precendenti , fa pensare già ad un gran successo. Non resta che aspettare nuove notizie a riguardo, magari approfittando dell’attesa per rileggere il classico di Bram Stoker, e fantasticare sulla possibile svolta televisiva e sul volto che avranno i personaggi della storia. C’è anche chi spera in un coinvolgimento di Benedict Cumberbatch, ma è troppo presto per poterne parlare.