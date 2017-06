Hailee Steinfeld vuole una collaborazione con Ed Sheeran

Ad alimentare questo desiderio, Hailee Steinfeld ha anche detto di essere ‘ossessionata’ dalla musica, cercando di coinciliare la recitazione alla carriera di cantante.

“La recitazione arrivò per prima e la musica era più un progetto laterale. Fino a quando non ho partecipato al film ‘Pitch Perfect 2’, che mi aveva dato l’opportunità di entrare nel mondo della musica, che è la cosa che sto più facendo negli ultimi anni e ne sono ossessionata.”

“È stata sicuramente una sfida bilanciare le due cose negli ultimi due mesi. È impegnativo. Sto realizzando quanto io stia facendo per entrambe le cose allo stesso tempo, e vedo come queste due siano in conflitto… Ma fortunatamente, è stato abbastanza semplice fino a qui.”

“Sono più felice quando faccio entrambe le cose allo stesso tempo. Non mi vedo a fare una cosa e non l’altra. Sia che stia creando una colonna sonora per un film o una canzone, qualunque cosa sia, mi piacerebbe integrarle entrambe in futuro!”