Presto il nuovo regista di Han Solo, film spin-off di Star Wars

I registi Phil Lord e Chris Miller lasciano la direzione dello spin-off di Star Wars dedicato ad Han Solo: presto verrà annunciato un nuovo regista

La motivazione che ha visto allontanarsi Phil Lord e Chris Miller dal set del film su Han Solo, è stata riassunta con la frase “divergenze creative”. I due registi, in disaccordo con la visione creativa della produzione, hanno abbandonato il progetto, lasciando spazio a quelli che potrebbero essere i probabili nomi del regista che li sostituirà.

Le riprese del film su Han Solo sono iniziate lo scorso febbraio, e grazie ad un ottimo lavoro con la troupe e il cast messi in piedi proprio da Lord e Miller, le cose sembravano essere sulla buona strada. La Lucasfilm ora dovrà trovare un valido sostituto che prenda in mano le redini della regia.

“Purtroppo, la nostra visione e il nostro processo non erano allineati con i nostri partner su questo progetto. Solitamente non siamo fan della frase differenze creative, ma per una volta questo cliché è vero. Siamo davvero orgogliosi dell’incredibile lavoro di livello mondiale svolto dal nostro cast e dalla nostra troupe”

Queste le parole dei due registi che si mettono da parte accettando una divergenza di visioni che porterebbe a lavorare in direzioni opposte, e quindi a discapito del risultato finale.

I possibili registi del film su Han Solo: Ron Howard e Lawrence Casdan



Molti sono i nomi che hanno iniziato a circolare nell’ambiente. Alcuni vedono come possibile sostituto di Chris Miller e Phil Lord, il regista Ron Howard (già regista di film come Cocoon, A Beautiful Mind e Hert of the Sea), ma è stato fatto anche il nome dello sceneggiatore Lawrence Casdan. Ad ogni modo il nome di Ron Howard è quello più certo. Il film dovrebbe uscire nelle sale il 25 maggio 2018.