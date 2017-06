The Giornalisti, nuovo singolo “Riccione”: Video e Testo

Un tormentone tutto estivo da ascoltare e riascoltare per tutta l’estate. Ecco “Riccione”

È uscito oggi il nuovo singolo dei The Giornalisti dal titolo “Riccione”, e il video ha già fatto migliaia di visualizzazioni in poche ore. Sembra proprio che l’estate raccontata dai The Giornalisti ci farà compagnia per tutte le vacanze estive, con un testo che con ironia fa tante citazioni e riferimenti a canzoni, film e molto altro. Un singolo di successo per la band romana formata da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Antonio Musella.

Il video “Riccione” dei The Giornalisti

Nel video di “Riccione” viene mostrata la classica estate tutta spiagge, bigliardino, racchettoni e belle ragazze, ma nel video dei The Giornalisti non manca l’ironia. Il video è stato girato quasi interamente al bagno 66 di Riccione, con protagonista la modella Vanessa Villa che canalizza lo sguardo sulla sua bellezza mediterranea e marmorea. Le scene della spiaggia sono alternate a scene in cu i componeneti del gruppo si esibiscono, fino a tornere, sul finale, in versione Baywatch, con tanto di giubotto e salvagente rosso.

Le citazioni fatte nel testo di “Riccione”

Sono diverse le citazioni fatte dai The Giornalisti nel testo di “Riccione”, alcune più colte di altre. Il primo riferimento è a quello del libro “Sotto il cielo di Berlino” di Paulo Ribeiro. Poi, non si sa quanto volontariamente, c’è un riferimento a “l’aquila reale” della canzone dei due liocorni, altra citazione legata a Riccione. L’autore della simpatica canzoncina “I due Leocorni” infatti è Roberto Grotti, un ingegnere di Riccione.

Per finire, nella strofa finale, ad un riferimento al fumetto “Lando”, mentre una ragazza esce dalla piscina con un seno prosperoso, e il cantante che continua a ripetere la frase “Come se fossero te…”. Un pieno di note e di energia e un motivetto che è difficile togliersi dalla mente: un vero tormentone!

Testo di “Riccione”

Le navi salpano

Le spiagge bruciano

Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano

La notte è giovane

Giovani vecchi

Parlami d’amore che domani sarò a pezzi

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore

Tra poche ore

Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con le onde

con il vento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Frenano

Le serie iniziano

Video di ragazzi persi dentro un telefono

La notte è giovane

Sognami adesso

Parlami d’amore adesso che domani non sarò lo stesso

Intanto cerco il mare

Un’aquila reale

Tra poche ore

Tra poche ore

Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione

Quasi quasi mi bagno

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con le onde

con il vento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Sotto il cielo di Berlino

Mangio il panino e ti ripeto

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con l’asfalto

con il cemento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

[…]

Sotto il sole

Sotto il sole

di Riccione

di Riccione

Quasi quasi mi pento

E non ci penso più

Faccio a schiaffi

Faccio a schiaffi

con le onde

con il vento

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te

Le prendo come fossero te