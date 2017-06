Tiziano Ferro: Scaletta Concerto 21 giugno 2017 a Torino

Il cantante si esibirà questa sera allo Stadio Olimpico di Torino in un’altra tappa del suo “Il mestiere della vita tour 2017”

C’è grande trepidazione per il concerto di Tiziano Ferro questa sera a Torino, che arriva dopo il debutto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro e le tre serate allo Stadio San Siro di Milano. Anche questa sera Tiziano Ferro incanterà il suo pubblico con una scaletta ricca di successi. Sono più di 30 i brani scelti dall’autore per la serata, molti dei quali tratti dall’ultimo lavoro discografico dell’artista “Il mestiere della vita” ma non solo. Ci sarà spazio, infatti anche per cover e singoli e non mancheranno nemmeno alcuni dei suoi pezzi del passato troppo amati dal pubblico per non essere eseguiti.

La scaletta dei brani del concerto di Tiziano Ferro

Il mestiere della vita Epic “Solo” è solo una parola L’amore è una cosa semplice Valore assoluto Il regalo più grande Medley R&B (My Steelo / Hai delle isole negli occhi / Indietro) La differenza tra me e te Ed ero contentissimo Sere Nere Xdono Medley Electro Dance (Il sole esiste per tutti / Senza scappare mai più / E Raffaella è mia) Ti scatterò una foto Medley Acoustic (Imbranato / Troppo buono / E fuori è buio) Per dirti ciao! La fine Lento/veloce Rosso relativo Stop! Dimentica Xverso Alla mia età L’ultima notte al mondo Mi sono innamorato di te Incanto Lo stadio Il conforto Non me lo so spiegare Potremmo ritornare

Il mestiere della vita tour non si fermerà a Torino: le altre date dei live

Numerose sono ancora le tappe dei live che Tiziano Ferro terrà in Italia. Il prossimo sarà quello del 24 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna; a seguire 28 e 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma; 4 e 5 luglio all’Arena della Vittoria di Bari; l’8 luglio allo Stadio San Filippo di Messina: 12 luglio allo Sadio Arechi di Salerno e per fnire, il 15 luglio allo Stadio Franchi di Firenze.