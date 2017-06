Beyoncè, rivelati i nomi dei due gemelli?

La curiosità e tanta, ma mamma Beyoncé e papà Jay-Z non hanno ancora ufficializzato i nomi dei due gemellini nati il 12 giugno. Alcune fonti però li rendono noti in modo non ufficiale

Giorni un po’ duri per la neo-mamma Beyoncè, che dopo aver dato alla luce i due gemelli, avuti con Jay-Z, è costretta a stare ancora in ospedale con i neonati per via dell’ittero. I due piccoli, infatti, non sono stati ancora dimessi dal reparto ospedaliero dove sono nati, ma sono costretti a restare ancora sotto osservazione. Niente di grave, ad ogni modo, anche se tutti i fan di Beyoncè muoiono dalla voglia di scoprire i loro nomi. Dopo la primogenita Blue Ivy, come si chiameranno i due gemelli secondogeniti?

I nomi dei gemellini secondo fonti non ufficiali

Il primo a dare notizia dei nomi dei nascituri, che sono un maschietto ed una femminuccia, è stato MediaTakeOut, che ha dichiarato di aver ricevuto la notizia da una fonte molto vicina alla coppia. I due bambini si chiamerebbero Shawn Jr e Bea. Shawn, il maschietto, prenderebbe il nome dal papà (il cui vero nome è Shawn Carter), mentre la femminuccia, Bea, da un altro tra i parenti della coppia.

Shawn e Bea sono nati prematuri

I due bambini, nati il 12 giugno, sono ancora in ospedale, pare perché, essendo nati prematuri, non hanno ancora raggiunto un peso sufficiente per poter lasciare il reparto. Come spesso accade ai parti gemellari, infatti, i bambini possono nascere molto piccoli, ma non per questo essere in pericolo di vita. È prassi per i medici, tenerli sotto oddervazione fino a quando il peso non sarà diventato più consistente.

In attesa di una conferma ufficiale sui nomi dei gemellini, rinnoviamo i nostri auguri alla bellissima Beyoncè, formidabile artista e mamma.