Fabio Rovazzi e Gianni Morandi con “Volare” al Radio Italia Live a Palermo

Per la prima volta si esibiranno insieme Fabio Rovazzi e Gianni Morandi, al Radio Italia Live a Palermo, il prossimo 30 giugno

Con il loro brano in collaborazione “Volare“, hanno raggiunto un grandissimo successo, tanto da meritarsi il disco di platino. Nuova e vecchia generazione della musica italiana si incontrano, e a quanto pare, piacciono. Per tutti i loro fan, la notizia bomba di oggi è che i due cantanti saranno ospiti al prossimo Radio Italia Live. Dopo il primo appuntamento, il 18 giugno a Milano, ora sarà la volta di Palermo, che ospiterà il grande concerto nella splendida cornice del Foro Italico.

“Volare” ha battuto ogni record di visualizzazioni

Proprio così, “Volare” di Rovazzi e Morandi ha battuto in poche ore ogni record di visualizzazioni su youtube, superando tutti gli altri video di Rovazzi. Dopo diverso tempo continua ad essere al primo posto dei brani più scaricati da iTunes, e il successo non fa che crescere. L’idolo dei più giovani fa scintille insieme al ritrovato artista di altri tempi, che è però ugualmente conosciuto da tutti grazie al suo assiduo utilizzo di social network, che l’hanno reso un vero e proprio pilastro di Facebook.

Radio Italia Live a Palermo: gli artisti che saranno presenti

Per Gianni Morandi non è la prima volta al Radio Italia Live, dove si è già esibito nel 2002. Per Fabio Rovazzi invece è la prima volta, se non si conta la sua presenza come dj durante l’esibizione degli amici e colleghi JAx e Fedez nel concerto di domenica scorsa a Milano.

Tra gli altri artisti che si esibiranno sul palco palermitano si possono notare i nomi di Lorenzo Fragola, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, già presente a Milano, come J-Ax, Nek, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Le Vibrazioni, Alessio Bernabei e Nina Zilli. Come ospite interanzionale, infine, ci sarà Bob Sinclair.

Ricordiamo che, come per il Radio Italia Live di Milano, anche il concerto da Palermo sarà mandato in onda in contemporanea su Radio Italia Tv, sul NOVE e su Real Time. In streaming, invece, potrà essere seguito direttamente dal sito ufficiale di Radio Italia.