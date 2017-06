Jurassic World 2: Rivelato il titolo ufficiale ed il primo poster

Finalmente reso noto il titolo ufficiale del film Jurassic World 2 ed il primissimo poster

La Universal ha pubblicato oggi, su Twitter, il primo poster ufficiale del sequel di Jurassic World completo del suo titolo ufficiale: Jurassic World- Fallen Kingdom. Ad un anno esatto da quella che sarà la sua uscita negli Stati Uniti d’America (prevista per il 22 giugno 2018), questo è il titolo ufficiale, almeno per quanto riguarda la versione in lingua originale. Per l’uscita del film in Italia, invece, la data da segnare sul calendario è quella del 7 giugno 2018.

Il poster ufficiale di Jurassic World – Fallen Kingdom

Il film, diretto da J.A. Bayona e co-sceneggiato da Colin Trevorrow, vedrà come protagonisti i già noti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Accanto a loro sarà presente anche l’attore Jeff Goldblum, già noto ai fan per la sua presenza in Jurassic Park.

Il poster ufficiale, che potete vedere in basso, mostra dei detriti infiammati su di uno sfondo scuro. Al centro, domina la figura il classico simbolo di Jurassic World e, infine, in basso la frase “Life Finds a Way” che significa “la vita trova un modo”.

Sono poche le notizie riguardo alla trama di Jurassic World – Fallen Kingdom, ma da recenti interviste ad Howard, si è capito che nella storia Owen e Claire collaborano per fermare un terrificante dinosauro ibrido, Indominus rex, che semina il panico dopo essersi liberato dalla sua gabbia. Nessun altro dettaglio è stato rivelato, almeno per il momento.