Radiohead, concerto a Macerata 20 agosto 2017: Biglietti e Prezzi

I Radiohead si esibiranno all’arena Sferisterio di Macerata il prossimo 20 agosto. Il ricavato del concerto andrà alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia

Dopo le date del 14 giugno a Firenze, e del 16 giugno a Monza, pare proprio che i Radiohead torneranno in Italia per una terza data, e per un motivo molto importante: aiutare le vittime del terremoto del centro Italia, Paese che hanno molto a cuore. In realtà sul palco non salirà il gruppo al completo, ma soltanto Tom Yorke e Johnny Greenwood che suonerano una serie di brani dei Radiohead.

ArteProArte un comitato a scopo benefico

Proprio negli scorsi giorni è nato il comitato ArteProArte, che come si legge nel comunicato ufficiale “agirà in collaborazione con la Sovrintendenza della Regione Marche. Il comitato sosterrà, in collaborazione con i proprietari delle opere, il finanziamento per il recupero, il restauro e la tutela del rilevante patrimonio artistico del sud delle Marche così pesantemente danneggiato dai terremoti”.

Già durante lo show a Firenze, Tom Yorke e Johnny Greenwood avevano annunciato di volersi esibire a Macerata. Lo stesso chitarrista, infatti, è molto legato all’Italia, e alle Marche in particolare, avendo acqistato da poco una casa in una frazione di Monsampietro Morico (Fermo), e si è sentito dunque coinvolto nei grandi disagi causati dal terremoto, e dalla disperazione di chi ha perso tutto.

I biglietti per il concerto del 20 agosto a Macerata

I biglietti saranno disponibili a partire da martedì 27 giugno dalle ore 11, sul sito vivaticket.it e i prezzi andranno dai 50 ai 250 euro a seconda dei posti scelti. Ecco di seguito settori e prezzi associati:

Settore Platino: € 250

Settore Oro: € 150

Settore Verde: € 100

Settore Blu: € 80

Settore Rosso: € 60

Settore Giallo: € 50

Balconata: € 50