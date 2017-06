13 Teorie su Game of Thrones da considerare prima della stagione 7

Manca meno di un mese dalla messa in onda della settima stagione di Game of Thrones, quali sono le cose importanti da ricordare?

Ora che la serie tv di Game of Thrones si è discostata da ciò che viene raccontato nel libro di Martin, anche i lettori che potevano avere un vantaggio sulla trama, brancolano nel buio. Ecco quindi un veloce riepilogo di 13 teorie da considerare prima della messa in onda della stagione 7.

Gregor Clegane

Uno dei personaggi che sicuramente farà scintille nella prossima stagione di Game of Thrones è Gregor Clegane. Negli ultimi trailer visti della settima stagione si vede Clagane combattere contro qualcuno. La teoria più accreditata è che Clegane stia combattendo contro La Montagna, perché l’odio tra i due è cresciuto a dismisura nelle ultime stagioni.

Tyrion è un Targaryen

Un’altra teoria molto interessante si ricollega alla frase di Daenerys che dice “il drago ha tre teste” ricollegandosi ovviamente ai Targaryen. La prima testa è Daenerys, la seconda è quasi del tutto certo che sia Jon Snow, dopo la rivelazione alla fine della sesta stagione che ci ha fatto capire che Jon è figlio di Lyanna e Rhaegar Targaryen. E la terza testa? La teoria più accreditata è che sia Tyrion. Il suo essere diverso da tutti i Lannister e il suo odio possono venire dal fatto che in realtà sia figlio al re folle.

Castel Granito

Nell’ultimo trailer della settima stagione di Game of Thrones, appare per qualche breve secondo Verme Grigio d’avanti ad una formazione rocciosa che potrebbe ricordare la parete rocciosa che circonda Castel Granito, roccaforte dei Lannister. Cosa vorrà dire? Daenerys e tutta la sua armata è arrivata a Castel Granito oppure Verme Grigio è di fronte ad una formazione rocciosa che non ha niente a che vedere con i Lannister?

Jamie ucciderà la sua amata sorella?

Nella stagione 5 di Game of Thrones Cersei riceve una profezia da una chiromante che le rivela che sposerà un re, i suoi figli moriranno tutti e lei morirà per mano di un valonqar (che significa fratello minore). Tutte le teorie si sono già avverate, a parte l’ultima. Fino ad ora si è pensto che Tyrion poteva essere l’assassino di Cersei, ma, per come stanno le cose, potrebbe essere anche Jamie, l’amato fratello-amante.

Jon Snow è Azor Ahai

Azor Ahai è una figura mitica semi-divina che i seguaci del Signore della Luce credono rinascerà per salvare il mondo dalle tenebre. Melisandre, fino ad un certo punto, crederà che questi sia Stannis Baratheon, ma a quanto pare non è così. Nel libro quando Melisandre interroga le fiamme, nelle sue visioni vede soltanto neve. Potrebbe essere l’indizio giusto che suggerisce che il Signore della Luce si Jon Snow.

Bran potrebbe essere Bran il Costruttore

Nella scena della morte di Hodor, abbiamo potuto vedere che Bran non solo ha avuto visioni del passato, ma anche influito sul passato stesso, dicendo a Hodor di tenere la porta, l’ha condizionato. Per questo motivo Bran non solo può vedere nel passato, ma può anche agire in esso. A questo punto si può supporre che Bran possa essere il mitico Bran il Costruttore, colui che ha edificato la dimora degli Stark a Grande Inverno.

Gendry potrebbe tornare

Gendry, il vecchio amico di Arya Stark è stato visto l’ultima volta nella stagione 3. Alcune voci, però, confermano la sua presenza sul set della settima stagione di Game of Thrones. Le scene girate (attenzione spoiler) erano insieme all’attore che interpreta Tyrion. A rendere più forte la teoria del ritorno di Gendry è anche la presenza di Sam alla cittadella, dove ha deciso di studiare come si crea l’acciaio di Valyria. E chi serve per costruire delle armi? Un fabbro! ed è proprio quello che Gendry è stato per tanti anni. Molti dei fan, infine, aspettano la pomiciata tra Arya e Gendry, sospirata sin dal loro primo incontro. La piccola degli Stark, ormai, è una giovane donna.

Cersei potrebbe sposare Ditocorto

Una delle teorie sulla prossima stagioen di Game of Thrones, vede Cersei soposare il viscido Ditocorto. Una coppia perfetta, pensano alcuni, perché lui come lei, desidera il potere e non ha problemi a fingere e tradire per conquistarlo.

Jon Snow e Daeneys

Jon e Dany potrebbero sposarsi o giacere insieme. Certo, da quanto si evince i due sono zia e nipote, ma da quando un legame di sangue ha frenato la passione, in Game of Thrones?

Nymeria ritorna

Il metalupo di Arya, che è stato costretta al vagambondaggio sin dalla prima stagione, starebbe per tornare. Alcune voci parlano di una scena in cui Arya riabbraccia il suo amato metalupo.

Arya ucciderà Ditocorto

Nello scorso maggio, gli Stark sopravvissuti hanno scattato delle foto per Entertainment Weekly. Arya aveva con sé il pugnale di Ditocorto, quello stesso pugnale con il quale Catelyn Stark lottò per salvare la vita di Bran, e che nella stagione sei era nelle mani di Ditocorto. Per averlo con sé Arya, potrebbe significare che ha ucciso Ditocorto.

Sam potrebbe essere il narratore dell’intera storia

Il dolce e gentile Sam, che in alcuni momenti non ha un ruolo preciso nella storia, potrebbe essere colui che, trascrivendola, ha tramandato l’intera storia del Ghiaccio e del Fuoco ai posteri. Appassionato di biblioteche, e abile scriba, ha trascritto lui tutto quello che lo spettatore sta guardando.

I Draghi di Giaccio

Già da alcuni trailer, così come dai primi poster della settima stagione, si possono notare dei draghi molto diversi da quelli che abbiamo visto fino ad ora in Game of Thrones. Si tratta dei Draghi di Ghiaccio, draghi che invece che sputare fuoco, gelano tutto con il loro alito di ghiaccio. Questi draghi, molto più grandi del normale, sono presumibilmente servi del re della notte.

Il 16 luglio l’avventura riprenderà, e vedremo quante di queste teorie, alcune più fondate, altre meno, avranno avuto ragione.