“As You Were”, primo album da solista di Liam Gallagher in uscita il 6 Ottobre

Liam Gallagher aveva già sorpreso i fan presentandosi al concerto benefico One Love Manchester e al Glastonbur 2017, ma adesso annuncia una grande notizia.

“As You Were”, l’album da solista di Liam Gallagher, che è stato anticipato dal singolo “Wall Of Glass”, sarà rilasciato il 6 Ottobre, ma con la bellissima notizia che i fan potranno prenotarlo già da ora.

“Non volevo reinventare niente o andare in giro per una spaziale odissea,” ha detto Liam riguardo all’album. “È l’atmosfera di Lennon Cold Turkey, The Stones, i classici. Ma ho fatto a mio modo, adesso.”

Liam Gallagher ha annunciato che nell’album “As You Were” c’è il lavoro del collaboratore di Adele, Greg Kurstin, incluso “Wall Of Glass”. Inoltre anche il produttore Dan Grech-Marguerat, che aveva precedentemente lavorato con i Radiohead e Mumford & Sons, è stato contattato da Liam per la realizzazione dell’album “As You Were”.

Liam Gallagher ha annunciato anche le date del suo primo tour da solista negli Stati Uniti e in Canada:

13 Novembre: San Francisco – Warfield,

18 Novembre: Denver – Gothic

20 Novembre: Minneapolis – First Avenue

21 Novembre: Chicago – The Riviera

23 Novembre: Toronto – Rebel

25 Novembre: Boston – House of Blues

27 Novembre: New York – Terminal 5

29 Novembre: Washington – Lincoln Theatre

30 Novembre: Philadelphia – Union Transfer

I biglietti saranno disponibili sui circuiti dal 29 Giugno e, i fan che compreranno il biglietto, potranno anche ricevere una copia dell’album.