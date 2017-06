Imagine Dragons “Evolve”, in streaming il nuovo album

Finalmente disponibile per lo streaming il nuovo album degli Imagine Dragons dal titolo “Evolve”

Dopo “Smoke + Mirrors” del 2015, il nuovo lavoro discografico degli Imagine Dragons è “Evolve”, da oggi disponibile in streaming on line nella sua interezza. Sono in totale 11 i brani che compongono l’album “Evolve” della band di Las Vegas, anticipati dai singoli “Believer”, “Thunder” e “Whatever It Takes”.

Le tracce di “Evolve”

I Don’t Know Why Whatever It Takes Believer Walking the Wire Rise Up I’ll Make It Up to You Yesterday Mouth of the River Thunder Start Over Dancing In the Dark

ECCO DOVE POTER ASCOLTRE L’ALBUM EVOLVE DEGLI IMAGINE DRAGONS

Presto il tour di promozione di “Evolve”

Dopo l’uscita dell’album “Evolve“, ci sarà un tour di promozione che prenderà il via il 26 settembre 2017 dalla Talking Stick Resort Arena di Phoenix in Arizona e che si concluderà, per il momento, oltre un anno dopo il 16 novembre 2018 ad Anaheim, in California.

“Prima di questo album, l’amore mi sembrava un cliché, non era fonte d’ispirazione- ha dichiarato il frontman degli Imagine Dragons -Ho scritto il secondo disco ‘Smoke + Mirrors’ in un brutto periodo della mia vita, era cupo e raccontava di una ricerca di risposte che non arrivavano mai. Evolve proviene da un luogo più luminoso. È più colorato. Canta il potere dell’amore”

Riguardo allo stile dato ai brani del nuovo album, c’è una ricerca più minimalista dei suoni, come ci dice, ancora una volta l’artista, una preferenza per suoni singoli e perfetti: