JoJo rilascia Wonder Woman per celebrare il 13° anniversario dal suo album di debutto

La particolarità di questo brano è che celebra i 13 anni dal rilascio dell’album di debutto di JoJo. Lo stile di questa canzone è ovviamente R&B dei primi anni 2000, forse per celebrare ancora meglio il primo disco e le prime esperienze musicali della cantante.

Il titolo di questo brano è “Wonder Woman“, proprio come il film che abbiamo visto ed apprezzato pochi giorni fa nelle sale cinematografiche. Il nome non fa sicuramente riferimento alla pellicola, anche se le due date di rilascio sono abbastanza vicine.

La canzone di JoJo ha debuttato ieri sera (22 giugno 2017) sulla piattaforma SoudCloud. 13 anni fa JoJo rilasciava il suo album di debutto dal titolo “JoJo” e che conteneva alcuni ottimi singoli, tra cui Leave (Get Out). All’epoca JoJo aveva 13 anni.

“Wonder Woman” è una traccia sexy R&B in cui JoJo ricorda un ex amore e la leggendaria connessione sessuale che aveva con lui.

