Il primo colpo del mercato juventino 2017 è Patrik Schick

Photo Credit To Juventus.com

Patrik Schick approda alla Juventus. Il calciatore ceco, dopo aver vinto con la sua nazionale under 21 proprio contro l’Italia, ha abbandonato, per qualche ora, il ritiro con i suoi compagni impegnati nell’Europeo in Polonia per sostenere le visite mediche per la Juventus.

L’attaccante classe 1996 è atterrato, a sorpresa, ieri mattina a Torino e si è recato al J Medical dove si è sottoposto ad accurati controlli medici, basti pensare che sia entrato nella struttura sanitaria intorno alle 9:10 per poi uscirne alle 17:50. A quanto pare abbia pranzato anche all’interno del J Medical, per poi proseguire nei test di controllo fisici. L’attaccante, accompagnato dal suo procuratore Pavel Paska,non ha rilasciato dichiarazioni, anche se non si è sottratto alla firma di autografi ai nuovi tifosi e non ha negato selfie. Nei prossimi giorni, al termine del cammino europeo della Repubblica Ceca, Schick tornerà nuovamente a Torino per completare le visite mediche e a seguire recarsi al Museum per poi, infine, apporre la sua firma al contratto che lo legherà al club di corso Galileo Ferraris.

L’operazione messa in atto dalla Juventus con la Sampdoria si aggira sui 30,5 milioni di euro, e l’attaccante ceco firmerà un accordo quinquennale, rappresentando un nuovo valido innesto nel reparto avanzato. Massimiliano Allegri, nei giorni scorsi, ha affermato che Schick sia un attaccante capace di gesti tecnici straordinari, ma durante la prima parte del ritiro estivo vorrà monitorare attentamente il suo potenziale, per decidere se trattenerlo in rosa oppure spedirlo in prestito da qualche altra parte. In questo secondo caso, la Sampdoria avrebbe un diritto di prelazione su tutti gli altri club,ma considerando l’imponenza dell’esborso economico e il tipo di calciatore di cui si tratta, difficilmente l’allenatore bianconero lo terrà fuori dai suoi radar.

I numeri di Schick, per quanto concerne la scorsa stagione, sono assolutamente di primissimo piano: trentadue presenze in campionato, coronate da undici goal, mentre in coppa Italia le realizzazioni sono state due. L’elegante e portentoso centravanti, ex blucerchiato, siglò la sua prima rete in serie A, una sera di ottobre, proprio allo “Juventus Stadium”, in occasione del 4-1 rifilato dai bianconeri alla Sampdoria. Segno del destino? Probabile. Sta di fatto che Schick, tra i più talentuosi centravanti presenti nel panorama calcistico europeo, si appresta ad indossare una maglia gloriosa al fine di entrare a far parte di un club prestigioso ed ambizioso.

Allegri avrà a disposizione un vice-Higuain di tutto rispetto, anche se non è da escludere che l’attaccante ceco possa esibire le sue doti anche sulla trequarti nell’oramai collaudato “4-2-3-1”. L’arrivo di Schick dà il via alla campagna acquisti della Vecchia Signora, che ha tutta l’intenzione di ringiovanire la rosa, facendo leva su prospetti interessanti e dal futuro raggiante, mettendo le mani, prima di tutti, verso talenti dall’enorme impatto tecnico e qualitativo.