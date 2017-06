Spalletti mira a 10 vittorie in più dell’anno scorso nella 1° stagione con l’Inter

Luciano Spalletti dichiara: “Bisogna fare meglio della passata stagione, conquistando dieci vittorie in più”

Pomeriggio di gala per Luciano Spalletti a Catanzaro. Nella splendida cornice del teatro Politeama, il neo tecnico dell’Inter è stato insignito del premio “Nicola Ceravolo” , in onore dello storico presidente della compagine calabrese. Accolto da un bagno di folla festante di supporters nerazzurri, che non hanno lesinato autografi, selfie e strette di mano con lui, Spalletti non si è sottratto alle domande dei giornalisti presenti all’evento.

Intercettato dai microfoni di Premium Sport, l’allenatore di Certaldo ha rilasciato importanti dichiarazioni per quanto concerne l’Inter e il mercato estivo. Gettando l’occhio sulla stagione che si appresta ad iniziare, il tecnico toscano ha dichiarato che occorrerà lavorare con massima cura e attenzione al fine di evitare gli errori commessi in passato. Inoltre, pur non pronunciandosi sull’obiettivo concreto da raggiungere, l’ex allenatore giallorosso afferma che bisognerà conquistare dieci vittorie in più rispetto all’ultima stagione, affinché i nerazzurri possano cullare sogni ambiziosi.

A suo giudizio la rosa sia già di ottimo livello, bisognerà lavorare principalmente sull’aspetto psicologico dei vari componenti, per ristabilire un’atmosfera di grande serenità ed autostima. Per quanto concerne la campagna acquisti, Spalletti fa pretattica, ossia non si sbilancia sui nomi più caldi, affiancati da settimane al club di corso Vittorio Emanuele. Su Borja Valero, il tecnico nerazzurro dichiara di apprezzarlo particolarmente, essendo un centrocampista dalle spiccate doti tecniche ed avendo dietro le spalle importanti esperienze professionali, ma aggiunge che in quel reparto, l’Inter abbia già molti giocatori di valore a disposizione, glissando, quindi, sulla possibilità che lo spagnolo approdi in nerazzurro.

Rumors fondati, però, accostano il nome di Borja Valero ad un passo dai nerazzurri, ora si attende solo che il calciatore si pronunci in tal senso, comunicando apertamente la volontà di lasciare Firenze per approdare presso la corte di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha poi risposto su una domanda inerente il caso Donnarumma. A suo giudizio è sempre molto difficile esprimere un parere su un calciatore promettente ed ambito dai top club europei. Di sicuro la vicenda riguardante il mancato rinnovo contrattuale con il club di via Aldo Rossi ha reso tesi i rapporti tra i tifosi del “diavolo” e i dirigenti rossoneri con il calciatore e il suo procuratore, ma non esclude che nelle prossime settimane possa esserci un chiarimento e che la situazione possa ristabilirsi.

Spalletti non nasconde che un estremo difensore come Donnarumma farebbe comodo a molte squadre, compresa l’Inter, anche se i nerazzurri hanno l’onore di annoverare un portiere di primissimo piano come lo è Samir Handanovic, calciatore affidabile e professionista serio. Nota curiosa dell’evento è che in passato Antonio Conte e Carlo Ancelotti ricevettero il premio “Nicola Ceravolo” e l’anno successivo vinsero i campionati.

Che sia di buon auspicio? Luciano Spalletti non si sbilancia in tal senso, anche se appare piuttosto chiara la sua intenzione di ben figurare in nerazzurro, creando un gruppo compatto e motivato, che remi dritto verso obiettivi di prestigio, rientrando con carattere e determinazione tra i top club del nostro torneo.