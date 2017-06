“Thor: Ragnarok”, trailer, data di pubblicazione, cast, regia e anticipazioni sul film

Chris Hemsworth in Thor: Ragnarok.

“Thor: Ragnarok” arriva al cinema in Ottobre con nuovi personaggi e regia.

Si sa che con Marvel Cinematic Universe, i film di Thor tendono a passare in secondo piano con Iron Man, Captain America e i Guardiani della Galassia.

Proprio per questo che Marvel Studios ci ha portato un terzo film incentrato sul personaggio dei fumetti, il dio del tuono, dal titolo “Thor: Ragnarok”.

“Thor: Ragnarok” trailer

Dal trailer possiamo vedere Hela, la dea nordica della morte, che affronta Thor (Chris Hemsworth), che sembra avere la peggio. Hela invade Asgard, mentre Thor è prigioniero da Valchiria e dal Gran Maestro per combattere contro Hulk nella loro arena, cosa che all’inizio sembra non preoccupare Thor.

Thor: Ragnarok” data di pubblicazione

Le riprese del film “Thor: Ragnarok” erano iniziate a Luglio in Australia. Chris Hemsworth e il cast di “Thor” li avremmo dovuti rivedere al cinema il 28 Luglio 2017, poi posticipato al 27 Ottobre nel Regno Unito e il 3 Novembre negli Stati Uniti. Questo per essere posizionato dopo i “Guardiani della Galassia Vol. 2” e “Spiderman: Homecoming” e prima di “Black Panther” e “Avengers: Infinity War”.

“Thor: Ragnarok” cast

Ovviamente Chris Hemsworth sarà nel cast, con un nuovo taglio di capelli. Insieme a lui, rivedremo Jaimie Alexander nei panni di Sif e Tom Hiddleston nel ruolo di Loki. Nel cast ci sarà anche Mark Ruffalo come Bruce Banner/Hulk. Poi ritorneranno Tadanobu Asano (Hogun) e Ray Stevenson (Volstagg), ma nessuna traccia di Zachary Levi (Fandral), per ora. Stellan Skarsgård sembra non essere ritornato nei panni del dottor Eric Selvig, come per Natalie Portman, che nei film precedenti ha interpretato Jane Foster, la compagna di Thor. Al posto di quest’ultima pare possa subentrare l’attrice Tessa Thompson, che interpreterà Valchiria.

“Volevamo che Thor incontrasse qualcuno che fosse come lui e che il suo rapporto con Jane potesse evolversi in modi inaspettati tra The Dark World e Ragnarok”, ha detto a Entertainment Weekly Kevin Feige, presidente di Marvel Studios. “E noi volevamo farlo con un personaggio che fosse uguale.” “Valchiria sta cercando di non abbracciare alcun tipo di legame asgardiano. E Thor pensa forse che questo creerà un legame tra di loro.”

Nel cast anche Cate Blanchett/Hela, Jeff Goldblum/Gran Maestro, Karl Urban/Skurge, Anthony Hopkins/Odino.

“Thor: Ragnarok” regia

Dopo i suoi commenti sull’esperienza ‘particolarmente aggressiva’ nel realizzare “Thor: The Dark World”, non è una sorpresa che il regista Alan Taylor non sia stato richiamato per girare il terzo capitolo di “Thor”. Al suo posto è stato preso Taika Waititi, che ha recitato in “Lanterna Verde” e diretto “Selvaggi in fuga”.

“Thor: Ragnarok” anticipazioni sulla trama

Waititi ha accennato dettagli sul genere del film, usando termini come “sci-fi fantasy degli anni ’70 e ’80”. Ha anche affermato di aver ignorato in parte gli altri due film di Thor e il resto della MCU.

La storia di “Planet Hulk” sarà integrata nel film in qualche modo, forse con il Gran Maestro che rende schiavo Hulk per combattere contro Thor. Inoltre Ruffalo ha rivelato che Hulk e Thor stanno per imbarcarsi in un “film universale di strada” nei Nove Realms e, il coinvolgimento di Waititi, suggerisce che possiamo aspettarci scene comiche tipiche della Marvel, e non solo disastri delle proporzioni di Man of Steel. Idris Elba infatti ha promesso che “tutti i personaggi avranno dei momenti comici”.

Intanto Hela è stato addebitato come il cattivo principale del film, oltre ad altri antagonisti, tra cui il Gran Maestro e Skurge.