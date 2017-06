“Star Wars: Episodio IX” onorerà Carrie Fisher, ha dichiarato Colin Trevorrow

Carrie Fisher nel ruolo di Principessa Leia in Star Wars.

Colin Trevorrow vuole mantenere in vita l’anima della Principessa Leia, ma senza usare la tecnica CGI.

Il regista di “Star Wars: Episodio IX”, Colin Trevorrow, ha recentemente commentato la scomparsa dell’attrice Carrie Fisher che, con la sua morte prematura, causata dal disturbo dell’apnea notturna ed un mix di droghe, ha portato a grossi cambiamenti alla sceneggiatura del capitolo finale della trilogia di “Star Wars”.

“Lei avrebbe avuto un ruolo importante nel film ed è qualcosa che noi abbiamo dovuto affrontare emotivamente.” ha detto Trevorrow al Press Association “Adesso noi abbiamo dovuto gestire questo fatto in modo molto pratico e professionale, modificando la sceneggiatura per rendere onore a lei e mantenere la sua anima in vita. Purtroppo è una realtà sfortunata quella che dobbiamo affrontare.” “E’ stato un duro colpo. E logisticamente cercheremo di usare meno quella parte, ma lei era molto importante per la famiglia di ‘Star Wars’.”

Prima della sua morte, Carrie Fisher, con il suo personaggio della Principessa Leia, sarebbe dovuta essere il punto focale di “Star Wars: Episodio IX”, come dichiarato dall’attrice stessa e dal regista Colin Trevorrow.

Non è ancora stato annunciato però in che modo il film gestirà la sua scomparsa, ma Lucasfilm ha confermato che non verrà usata la tecnica CGI pe riprodurre la figura della Principessa Leia.