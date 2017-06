15 film consigliati sul matrimono & nozze che hanno fatto la storia

Se non hai notato le foto pubblicate sui social media… questa è la stagione delle nozze. Meglio tenersi pronti e vedere questi 15 film consigliati [da me] sul matrimonio e nozze che hanno fatto la storia del cinema.

Diventa difficile scegliere una località in cui sposarsi, perché in Italia ce ne sono davvero di incantevoli. Venezia, Bracciano, Como e tante altre città pittoresche rappresentano il sogno di ogni coppia che vuole legarsi per la vita. Ad Hollywood sanno quanto è importante per le persone questa ricorrenza ed hanno creato tanti film sul matrimonio/nozze. Alcuni di questi sono molto carini… e dovreste vederli, anche se non siete in procinto di dire la famosa frase: “Lo Voglio”. Qui sotto ho creato una lista sui film dove il matrimonio è il tema di sfondo.

Ecco la lista con i 15 film consigliati su matrimoni/nozze

Il Padre della sposa (1991)

Questo remake del film del 1950 con lo stesso nome è un omaggio ai papà del mondo che un giorno dovranno lasciare le loro figlie al fortunato di turno. La fantastica performance di Steve Martin in Il Padre della sposa merita la visione del film. A mio parere rimane uno dei film più divertenti di tutti i tempi, soprattutto per quanto riguarda il genere matrimoni/nozze.

Quattro matrimoni e un funerale (1994)

Letteralmente, quattro matrimoni e un funerale serve da sfondo per la storia d’amore tra Charles (Hugh Grant) e Carrie (Andie McDowell). E’ un film stra divertente e pieno di gag che hanno fatto la storia del genere. Se non l’avete mai visto, recuperatelo alla svelta.

Il matrimonio del mio migliore amico (1997)

Julia Roberts ha alcuni film sui matrimoni/nozze nel suo palmares, ma se ne dobbiamo menzionare uno sceglieremo senza dubbio “il matrimonio di mio migliore amico“, in cui l’attrice prova a sabotare il matrimonio del suo migliore amico, di cui lei è un po’ innamorata.

Prima o poi me lo sposo (1998)

Si tratta di un bel film diretto da Frank Coriaci ed interpretato da Adam Sandler e Drew Barrymore. Nel giorno del suo matrimonio, che attendeva da tanto tempo, Robbie viene abbandonato dalla sposa… l’incubo di tutte le persone che decidono di sposarsi.

The Best Man (1999)

“The Best Man” è un bel film in cui il cast è la vera forza di tutto il lavoro. La storia si concentra su un uomo (Taye Diggs) che rischia di rovinare il matrimonio di suo padre quando viene a galla un vecchio segreto.

Il mio grosso grasso matrimonio greco (2002)

Uno dei più grandi successi indipendenti di tutti i tempi, “Il mio grosso grasso matrimonio greco” ha conquistato i botteghini nel 2002 ed ha reso alla star Nia Vardalos una tonnellata di soldi. Il film ha generato una serie televisiva e un sequel all’inizio di quest’anno.

2 Single a Nozze (2005)

I matrimoni non sembrano più eccitanti quando Owen Wilson e Vince Vaughn sono nei paraggi. 2 single a nozze ha generato tante frasi memorabili ed ha confermato che questi due insieme ci sanno fare.

La Sposa Cadavere (2005)

Non lasciatevi ingannare dal titolo, la “Sposa Cadavere” di Tim Burton è un film sull’amore che fonde lo stile cinematografico di Burton con una storia romantica che resterà indelebile per anni.

27 Volte in Bianco (2008)

Ci sono molte donne che possono identificarsi nella parte di dover essere la damigella d’onore per sempre e mai la sposa. Ma nessuna di loro potrà mai battere il record di Katherine Heigl in “27 Volte in Bianco“, che stabilisce un nuovo primato come damigella d’onore.

Mamma mia! (2008)

L’adattamento cinematografico del successo musicale di Broadway “Mamma Mia!” non è fenomenale come l’originale, ma Meryl Streep e Amanda Seyfried riescono comunque a catturare lo spirito della musica gioiosa originale in questa bella commedia romantica. Se amate gli ABBA non dovete farvelo scappare.

Rachel sta per sposarsi (2008)

È uno dei film sul matrimonio e nozze più depressi di questa lista, ma anche uno dei migliori. Rachel sta per sposarsi, è interpretato da Anne Hathaway, che non ha avuto una vita facile e vorrebbe dare una svolta a tutto.

Una Notte Da Leoni (2009)

Diventava difficile non inserire Una Notte Da Leoni in questa lista di film sul matrimonio e nozze. La parte riguardo alle nozze dura circa 10 minuti ed arriva alla fine. Ma il film, che è diventato una delle commedie più incisive di sempre, ci mostra come ci si può divertire al meglio durante un addio al celibato.

I Love You, Man (2009)

Un’altra commedia che mostra il matrimonio solo alla fine. Ma “I Love You, Man” affronta diversi temi interessanti sotto le vesti di un ragazzo che prova a capire la sua vita prima di decidere di sposarsi.

Melancholia (2011)

Il matrimonio può essere bellissimo anche quando la sposa e la sua famiglia dovranno affrontare il fatto che il mondo sta per finire.

Le Amiche Della Sposa (2011)

Questa commedia con Kristen Wiig riesce a portare il tema dell’amicizia in primo piano. Due amiche inseparabili ma con destini differenti vivono in modi diversi il significato del matrimonio.