Guarda il primo trailer di Pitch Perfect 3 e scopri chi farà parte del cast

Anna Kendrick, Brittany Snow, Rebel Wilson, Anna Camp, Hana Mae Lee, Trish Sie, Chrissie Fit, Hailee Steinfeld, Ester Dean, Kelley Jakle, e Shelley Regner in Pitch Perfect 3

È arrivato il primo trailer di Pitch Perfect 3 ed è incredibilmente ottimo.

In quella che sembra essere la parte finale della trilogia, le Barden Bellas si riuniscono per un’ultima volta in Pitch Perfect 3. Nella carriera post-universitaria le Bellas sono andate via cercando di fare il loro cammino nel mondo con diversi gradi di successo. Ma ora si riuniranno per il loro tour di addio, e potrebbe essere stupendo.

Questo primo trailer di Pitch Perfect 3 mostra le Bellas in un tour divertente nel dietro le quinte. Non c’è alcun segno dei Treble Makers, ma possiamo dare un’occhiata ad una nuova band ed a dei possibili rivali diretti tra cui compare anche Ruby Rose.

Questo capitolo potrebbe mostrarci anche un po’ di scene action, ma soprattutto il ritorno di Elizabeth Banks e John Michael Higgins.

Insieme a Rebel Wilson ci saranno anche Anna Kendrick, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean e Hailee Steinfeld, che già comparivano in Pitch Perfect 2.

Pitch Perfect 3 uscirà nelle sale cinematografiche nei giorni di Natale 2017.