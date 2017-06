Italia Under 21 – Cronaca di Italia Germania 1 a 0 (Bernardeschi)

L’Italia compie il miracolo: supera la Germania ed approda in semifinale

Il capolavoro sportivo è accaduto. Gli azzurrini dell’Under 21 superano per 1-0 la Germania e complice il concomitante successo della Danimarca per 4-2 sulla Repubblica Ceca, accedono alle semifinali del campionato europeo, in cui, martedì sera alle ore 21, affronteranno i campioni in carica della Spagna. La sconfitta rimediata contro Schick e compagni aveva messo in salita il cammino dell’under di Gigi Di Biagio, le cui possibilità per accedere al turno successivo correvano su un flebile filo di speranza, ed invece il gruppo azzurro ha dimostrato grande compattezza, estrema convinzione, evidenziando un’ottima organizzazione di gioco,a tal punto da mettere alle corde i ragazzi guidati dal c.t. Stefan Kuntz, rischiando ben poco nell’arco dei novanta minuti. Bernardeschi e compagni hanno palesato importanti qualità, ribadendo, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la comitiva azzurra possieda un bagaglio tecnico e qualitativo davvero sublime.

Nonostante la sconfitta subita, i tedeschi accedono al turno successivo come migliore seconda nei tre gironi, affrontando, sempre martedì, ma alle ore 18, l’Inghilterra. La prima occasione del match è di marca tedesca con il colpo di testa di Kempf, nato dagli sviluppi di un calcio di punizione, che si insacca in rete. L’arbitro sloveno Vincic, ferma tutto, però, ravvisando una posizione di fuorigioco da parte di Stark, il quale stava partecipando attivamente all’azione. L’Italia reagisce, facendosi vedere dalle parti di Pollersbeck con Benassi, abile a svettare di testa, su un cross dalla destra di Conti. In questa circostanza l’estremo difensore avversario non si lascia sorprendere.

Qualche minuto più tardi, l’Italia torna a farsi pericolosa con Pellegrini, autore di una conclusione dalla distanza che chiama all’intervento Pollersbeck. Gli azzurrini passano in vantaggio al 30’ con Pellegrini astuto nel rubar palla a Dahoud, la sfera carambola, poi, su Chiesa, il quale innesca Bernardeschi, che all’interno dell’area non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa la Germania scuote la retroguardia azzurra con una conclusione dal limite di Weiser che termina di poco sul fondo. La banda di Di Biagio risponde con Pellegrini, il quale dopo aver ricevuto palla da Bernardeschi, esplode un tiro dalla distanza, trovando dinnanzi a sé la risposta puntuale di Pollersbeck. Gli azzurrini non demordono, catapultandosi nuovamente in avanti con Bernardeschi, il quale effettua un comodo appoggio per Conti, ma il terzino destro, nell’impattare la palla, non inquadra lo specchio della porta. In questa circostanza, però, l’arbitro Vincic ferma il gioco, ravvisando una posizione irregolare da parte del difensore atalantino.

È di nuovo Conti a dimostrarsi una vera e propria spina nel fianco per la retroguardia tedesca, inserendosi sul versante di destra per poi scodellare un cross velenoso indirizzato a centro area. È provvidenziale, in questo caso, Stark nello sbrogliare la matassa. È questa l’ultima occasione da segnalare in un match ben interpretato dagli azzurri. Al triplice fischio finale esplode la gioia sulla panchina dell’Italia, con il c.t. Di Biagio, che intercettato dai giornalisti, ha dichiarato di aver apprezzato notevolmente la prestazione dei suoi ragazzi. Rispetto alla gara disputata contro la Repubblica Ceca, gli azzurrini hanno messo in campo maggiore convinzione ed una spiccata determinazione, mista ad una voglia famelica di agguantare la vittoria. Di Biagio sottolinea l’importanza di tale vittoria, al di là del risultato, considerando che non fosse così scontato che la Repubblica Ceca superasse la Danimarca. Ed infatti i cechi hanno subito una debacle al cospetto dei danesi, mentre gli azzurri hanno mostrato il meglio di quanto potessero fare, considerando le proprie qualità e l’imponenza dell’avversario in campo.

Dopo aver gioito per questa miracolosa qualificazione alle semifinali, bisognerà recuperare le energie fisiche e mentali, spostando l’attenzione sulla gara di martedì sera contro la Spagna, sfida proibitiva ed insidiosa, ma che andrà affrontata con lo stesso coraggio e gli stessi occhi della tigre sfoderati al cospetto della Germania. Contro gli iberici, Di Biagio dovrà fare a meno di Conti e Berardi, entrambi squalificati. Prosegue il cammino della nostra Under 21, compagine talentuosa ed affidabile, che possiede tutte le credenziali per primeggiare. Giungere in finale sarà dura, ma gli azzurri hanno dimostrato di non temere nessun rivale e se scenderanno in campo consapevoli della propria forza e con spiccata umiltà, potranno scrivere una pagina indimenticabile nella storia del calcio di casa nostra.