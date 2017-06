Louis Tomlinson: in arrivo la nuova canzone Back To You con Bebe Rexha

Back Yo You sarà sempre sullo stile di Just Hold On… almeno come sound

Ieri Louis Tomlinson ha annunciato tramite Instagram che rilascerà presto un nuovo singolo dal titolo “Back to You“. La nuova canzone sarà una collaborazione con Bebe Rexha, cantante pop autrice di singoli molto orecchiabili e sarà prodotta dal dj britannico Digital Farm Animals.

“Back to You” sarà l’esordio ufficiale di Louis Tomlinson, o comunque la canzone per puntare a recuperare punti dai colleghi ex One Direction. Il primo singolo che ha pubblicato con Steve Aoki dal titolo “Just Hold On” non è andato come si sarebbe aspettato nei grafici di vendita, tant’è che Louis aveva deciso di non girare nemmeno il video musicale del brano. Diversa la questione con “Back to You“, perché l’immagine che ha pubblicato dove si trova vicino a Bebe, sembra una sorta di anticipazione del video musicale. I due si trovano in uno stadio di qualche squadra di calcio. Dal punto di vista del sound saremo sempre sullo stile EDM… è questo il sound in cui si incarna Louis?

Guarda qui sotto la foto che ha pubblicato Louis per annunciare Back To You: