Louis Tomlinson non voleva che gli One Direction prendessero una pausa

È capitato a molte band, soprattutto con componenti molto giovani, di voler esplorare il proprio talento personale con periodi dedicati alla carriera solista, ed è quello che, da gennaio 2016 stanno vivendo anche gli One Direction. A parlare è Louis Tomlinson, uno dei componenti della band, che di questa pausa avrebbe volentieri fatto a meno, continuando a lavorare con Liam Payne, Harry Styles e Niall Horan.

Alla luce del suo successo attuale, Louis Tomlinson ci fa conoscere i suoi pensieri di qualche tempo fa, quando, se gli avessero chiesto se voleva una carriera da solista, avrebbe risposto assolutamente di no. Inoltre il 25enne si considerava il membro meno amato e quindi il più “dimenticabile” sopratutto se comparato ai suoi compagni di band. Ecco le sue parole per Observer:

“Gli altri sono sempre stati… come Niall, per esempio. Niall è il ragazzo più bello del mondo, irlandese, senza il senso dell’arroganza, e non conosce la paura. Zayn [Malik, ex-membro] era quello più simile a me, eravamo infatti i due più insicuri, ma Zayn ha sempre avuto una voce fantastica. Liam ha sempre avuto una buona presenza sul palco, proprio come Harry, entrambi hanno questa qualità. Harry si presenta molto cool, mentre Liam sa come coinvolgere ed emozionare il pubblico. E poi…ci sono io”