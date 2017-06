Roma che combini? Dopo Salah anche Manolas con la valigia pronta

In questa foto Salah e Pjanic… entrambi sono stati ceduti per far cassa…

La Roma dopo aver venduto Salah, è pronta a cedere anche Manolas

Il direttore sportivo giallorosso, Monchi, dichiarò durante la conferenza stampa del nuovo allenatore Di Francesco: “ La Roma non è un supermercato. Non permetteremo ad altre squadre di fare spesa da noi”. Tutto lasciava presagire ad una campagna acquisti blindata, senza cessioni illustri, al fine di nutrire corpose ambizioni sia in campionato che in Champions League.

Ed invece, le parole pronunciate dall’abile direttore sportivo non stanno dimostrando di avere un seguito. Salah è stato ceduto al Liverpool, in un’operazione complessiva da 43 milioni di euro più 8 di bonus. Il calciatore ha firmato un contratto quinquennale con il club inglese e si è già messo a disposizione del tecnico Jurgen Klopp, dichiarando di aver sempre ammirato i Reds e di aver seguito, nella scorsa stagione, molte partite del suo nuovo club, apprezzando lo spirito combattivo e l’attenta organizzazione di gioco. La cessione di Salah, però, era alquanto necessaria, in quanto il club capitolino, fosse chiamato a rispettare il fair play finanziario imposto dall’Uefa.

L’egiziano sembrava l’unico sacrificio altisonante a cui il presidente Pallotta sarebbe dovuto andare incontro, ed invece, negli ultimi giorni appare molto probabile che un altro tassello fondamentale della Roma possa andar via. In questo caso parliamo di Manolas. La dirigenza giallorossa rappresentata dal duo Monchi-Baldissoni ha incontrato i vertici dello Zenit San Pietroburgo a Monaco di Baviera per intavolare una trattativa con il club russo. Lo Zenit offre 40 milioni di euro, mentre la società capitolina ne chiede 50, con il difensore greco, invece, allettato dalla proposta di firmare un contratto triennale da 4 milioni di euro a stagione. L’affare per il momento non ha avuto fumata bianca, ma l’ipotesi più probabile che circola è che a breve tempo Manolas possa approdare presso la corte di Roberto Mancini. Oltre a Salah e Manolas, con il piede in partenza vi è anche Mario Rui, reduce da una stagione sfortunata, condizionata dal grave infortunio subito nella scorsa estate. Il laterale portoghese è corteggiato dal Napoli, allenato da Maurizio Sarri, suo mentore ai tempi dell’Empoli. La società azzurra è pronta a mettere sul piatto 8 milioni di euro e ad offrire al calciatore un contratto con cifre ben più superiori rispetto a quanto guadagni ora.

La sensazione che si percepisce è che ad inizio della prossima settimana possa esserci il via libera per il suo approdo sotto l’ombra del Vesuvio, nella veste di vice-Ghoulam, considerando, tra l’altro, la probabile partenza di Strinic dal Napoli. Sul fronte entrate, invece, il d.s Monchi ha portato nella Capitale il difensore messicano Héctor Moreno, mentre nella prossima settimana verrà concretizzato il ritorno in giallorosso del centrocampista Lorenzo Pellegrini, attualmente impegnato con la nazionale italiana nell’Europeo Under 21. Si continua a lavorare, altresì, per reperire un attaccante esterno di valore, all’altezza di sostituire Mohamed Salah e il nome in cima alla lista dei desideri di Eusebio Di Francesco, è quello di Domenico Berardi, suo pupillo nel Sassuolo.

Nonostante il gradimento da parte della dirigenza giallorossa, lo scoglio da superare è quello riferito alla richiesta economica formulata dalla società emiliana pronta a cedere il calciatore per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. In difesa, in caso di partenza di Manolas, il nome del sostituto potrebbe essere quello del giovane argentino Juan Marcos Foyth, classe 1998, di proprietà dell’Estudiantes. La Roma pare abbia offerto 6,5 milioni di euro, tenendo testa alla concorrenza dell’Atletico Madrid. Foyth rappresenta il fiore all’occhiello nel settore giovanile dell’Estudiantes, anche se annoveri solamente quattro presenze in prima squadra, troppo poche per lanciarlo con fiducia e coraggio nel difficile ed ostico campionato di serie A. Questo, ad oggi, è il quadro del mercato estivo della Roma, squadra che punta a rafforzarsi con giovani dal pregevole talento e dalle sublimi qualità, ma che rischia di perdere elementi di spicco e di gran lunga utili se si vorranno cullare ambizioni di primissimo livello.