Toy Story: la storia del padre di Andy è falsa

Da un po’ di tempo circolava in rete una storia strappalacrime sul padre di Andy in Toy Story. Lo sceneggiatore che ha lavorato a tutti e tre i film, Stanton, smentisce tutto

Una storia a dir poco struggente su Toy Story ha sconvolto tutti, dopo che il recensore Mike Mozart l’aveva raccontata usando come garanzia la sua amicizia di lunga data con Joe Raft, uno degli scrittori della Pixar scomparso nel 2005. Tutto, per fortuna, è stato smentito dall’uomo che ha sceneggiato tutti e tre i film di Toy Story.

La storia struggente sul padre di Andy

La storia che circola parla del padre di Andy come il primo proprietario dei giocattoli protagonisti del lungometraggio. Poi, nel 1959 gli venne diagnosticata la poliomelite, e tutti i gicattoli vennero distrutti. Andy Sr riuscì però a salvarne alcuni, in particolare Woody, Slinky e Mr.Potato, che vennero nascosti in una scatola sotto il suo letto.

Decine di anni dopo, Andy Sr si sposò ed ebbe un figlio, Andy Jr, quello che noi spettatori abbiamo conosciuto come il proprietario dei giocattoli, Sfortunatamente poi Andy Sr venne stroncato dalla Sindrome Post-Polio, e lasciò al figlio le chiavi del nascondiglio dove custodiva i giocattoli.

Andrew Stanton smentisce tutto

Per fortuna ci ha pensato Andrew Stanton, lo sceneggiatore dei tre film di Toy Story a smentire tutto. La storia messa in circolazione da Mike Mozart è assolutamente falsa, e non è mai stata pensata in questo modo. Sul suo profilo ufficiale Twitter Stanton ha scritto:

“Una notizia completamente falsa. Andate tutti a casa, non c’è niente da vedere gente!”