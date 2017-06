Al teatro il musical “Girl from the North Country” di Bob Dylan

Una foto di Bob Dylan.

Conor McPherson sta portando nei teatri un musical su Bob Dylan.

Il drammaturgo e scenaggiatore irlandese Conor McPherson si vede affrontare una sfida assai ardua. Infatti McPherson era stato contattato dal manager di Bob Dylan, riguardo ad un possibile musical che racconti la storia del musicista.

Conor McPherson, famoso soprattutto nel mondo teatrale e per aver diretto il film “Actor” nel 2003 e per aver scritto la sceneggiatura de “I Dilettanti” nel 1997, ha dichiarato di essere rimasto “sconcertato” da tale richiesta.

“È quasi spaventoso pensarci.” dice Conor McPherson. Al pensiero che Dylan abbia scritto 650 canzoni, confessa “È un progetto troppo grande per riuscire a soddisfare tutti”.

Alla fine, però, a McPherson era venuta l’idea di ambientarla durante la Depressione in America all’inizio del 1930, considerando che Bob Dylan è nato nel 1941. E quando mandò la bozza sulla sceneggiatura a Dylan, pochi giorni dopo ricevette un messaggio.

“Bob Dylan l’aveva letto e voleva che andassi avanti e che lo facessi” ha detto McPherson. “Gli è piaciuta l’idea. Sapevo quindi che se fosse stato qualcosa che [Bob Dylan] avesse approvato, allora sarei stato in grado di farlo.”

“È stato d’aiuto quando mi disse di usare le canzoni come volevo: ‘Non devi usare tutte le canzoni, puoi usarne una parte. O puoi prendere una canzone e farla diventare un’altra.’ mi disse. E tutto è iniziato con molto entuasiasmo.”

Il musical porterà in scena alcuni brani classici e poche canzoni recenti.

Conor McPherson ha ambientato la sceneggiatura nella città natale di Bob Dylan, in Minnesota, e intitolato “Girl from the North Country”, una canzone scritta da Dylan nel 1963.

I brani più famosi, come “Like A Rolling Stone”, “I Want You”, “Make You Feel My Love” e “True Love Tends To Forget”, sono state utilizzate per la realizzazione dello spettacolo, che ripercorre cinque decenni della carriera di Bob Dylan. Inoltre “Duquesne Whistle”, brano del 2012, è la canzone più recente presente nel musical. Conor McPherson ha anche promesso che sarà uno spettacolo con perle nascoste mai sentite prima.

Il cantautore Bob Dylan raramente permette che la sua musica venga utilizzata per le rappresentazioni teatrali. Infatti l’ultima volta che permise a qualcuno di usare le sue canzoni, fu per il musical “The Times They Are A-Changin”, ideato dal coreografo Twyla Tharp. Ma molti critici scrissero recensioni negative e venne tolto dagli spettacoli a Broadway dopo tre settimane nel 2006.

Conor McPherson spera che “Girl from the North Country”, in scena all’ Old Vic Theatre di Londra, riscuoti almeno un discreto successo, timoroso soprattutto dalle critiche. Ha anche dichiarato di non sapere se Bob Dylan verrà a vederlo, ma che gli farebbe molto piacere se lo facesse.