Il libro “Harry Potter e la Pietra Filosofale” compie 20 anni

I fan di Harry Potter festeggiano il 20esimo anniversario della pubblicazione del primo libro “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

Il libro “Harry Potter e la Pietra Filosofale” venne pubblicato nel Regno Unito il 26 Giugno 1997, vendendo 450 milioni di copie, pubblicato in 200 paesi e tradotto in 79 lingue. Dal libro è stato poi adattato il film cinematografico ononimo che aveva riscosso un ulteriore ed enorme successo, creando anche un parco a tema (The Wizarding World of Harry Potter in Orlando, Florida) e un franchise dai guadagni stellari.

Con l’arrivo del libro sulle avventure di Harry Potter, il genere fantasy si rivoluzionò, riuscendo ad attirare tanti giovani alla lettura, e cambiando radicalmente la vita dell’autrice JK Rowling, che ebbe l’idea di scrivere la storia di Harry Potter mentre era seduta a bersi un caffè nel bar The Elephant House ad Edinburgo, oggi meta di molti fan.

Il primo film “Harry Potter e la Pietra Filosofale” arrivò al cinema nel 2001 con protagonisti tre giovanissimi attori: Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Grazie soprattutto al ruolo dei tre studenti di Hogwarts, Radcliffe, Grint e Watson divennero attori di fama mondiali, facendoli guadagnare milioni di dollari e inserendo Daniel Radcliffe nella classifica degli ‘attori più giovani e ricchi del mondo’.

I seguiti del primo volume “Harry Potter e la Pietra Filosofale” sono diventati anch’essi romanzi di successo, risultando essere i sette libri più famosi in tutto il mondo.

Una curiosità sul primo volume di Harry Potter è che la scrittrice JK Rowling (vero nome Joanne Rowling) riscontrò difficoltà nel pubblicarlo. Infatti il libro sulla storia del giovane maghetto venne rifiutata da ben 12 editori, fino a quando il 26 Giugno 1997 la casa editrice Bloomsbury decise di pubblicarlo.

Quando l’editore Bloomsbury accettò di pubblicare il romanzo, consigliò a Rowling di utilizzare un nome falso, spacciando il libro come il lavoro fatto da un uomo.

Sotto quel consiglio, adesso la storia di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” risulta essere il terzo libro più venduto, dopo la Bibbia e “Libro Rosso” di Mao.

Bloomsbury, per festeggiare il 20esimo anniversario del libro “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, ha deciso di stampare delle edizioni speciali con otto nuove copertine. Inoltre verrà organizzata una mostra di magia legata al mondo di Harry Potter, prevista per Ottobre di quest’anno e con la collaborazione della British Library.

Sicuramente quelli che hanno rifiutato di pubblicare il suo libro si staranno mangiando le mani.