La Juve pensa a Douglas Costa… e se l’esterno giusto fosse Sanchez?

Il mercato della Juventus entra nel vivo: si prevede una settimana intensa

Le operazioni di mercato in casa Juventus entrano nel vivo e la settimana che si appresta ad entrare sarà, molto presumibilmente, indicativa in tal senso. Per quanto riguarda i rumors in uscita, il Chelsea pare abbia messo gli occhi su due pezzi pregiati nell’undici di Massimiliano Allegri, ossia Alex Sandro e Bonucci. Per il terzino sinistro brasiliano, i Blues sarebbero propensi ad offrire ben 70 milioni di euro, mettendo sul piatto del giocatore un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Cifre altisonanti che potrebbero diventare ancor più gigantesche se all’interno dell’affare inserissero anche Leonardo Bonucci. In tal caso la cifra complessiva che entrerebbe nelle casse del club di corso Galileo Ferraris sarebbe di 115 milioni di euro.

Nell’arco di questa settimana, Alex Sandro, attraverso i suoi agenti, dovrà far pervenire una risposta definitiva, in quanto Antonio Conte non vorrebbe perdere ulteriore tempo al fine di avere a disposizione, fin da ora, i nuovi innesti, considerando che il campionato in Inghilterra inizi ai primi di agosto. Detto di Dani Alves, vicino alla rescissione del contratto con la Juventus e ad un passo dal firmare con il Manchester City, dove ritroverebbe il suo allenatore, ai tempi del Barca, Pep Guardiola, un altro nome in uscita è quello di Cuadrado. Il calciatore, in vacanza in Colombia, ha fatto sapere di stare bene nella Juventus e di non avere nessuna intenzione di andare via da Torino, soprattutto adesso che ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero.

Però, in caso di ulteriori innesti sulla corsia destra della trequarti avanzata, è probabile che il calciatore vada via, essendo corteggiato da alcuni club sia spagnoli che inglesi. Cuadrado è valutato circa 30 milioni di euro. Anche Neto non è affatto considerato incedibile. La trattativa con il Milan ha subito una brusca frenata, in quanto non sia ancora chiaro il futuro di Donnarumma, motivo per cui sul portiere brasiliano sia piombato con insistenza il Valencia, pronto a formulare una cospicua offerta.

Qualche segnale, sul giocatore, è giunto anche dall’Inghilterra, con il Watford in prima fila, ma in questo caso appare di gran lunga favorita la compagine spagnola. In entrata, invece, tutto fatto per Schick, mentre si continua a lavorare alacremente per portare sotto l’ombra della Mole il brasiliano Douglas Costa. Tale trattativa potrebbe sbloccarsi rapidamente se Lacazette lascerà il Lione per firmare con l’Arsenal, così che i “gunners” potrebbero dare il via libera per la cessione di Alexis Sanchez al Bayern Monaco. L’eventuale approdo del cileno in Baviera, in concomitanza con quello di Gnabry, libererebbe Douglas Costa che sarebbe, inevitabilmente, destinato ad indossare la casacca bianconera. Il Bayern chiede 50 milioni di euro per questa operazione, la Juventus risponde con 40 più qualche bonus, ma i segnali che provengono lasciano presagire che entrambi i club abbiano la chiara intenzione di chiudere brillantemente tale affare. Di pari passo si segue la pista Bernardeschi.

Il calciatore è in scadenza di contratto, nel 2018, con la Fiorentina e non pare avere nessuna intenzione di prolungare con la società viola. La Juventus è sulle tracce del numero dieci gigliato, valutato dai Della Valle 40 milioni di euro. Sulla finestra resta anche l’Inter ma il club di corso Galileo Ferraris nutre della stima da parte del calciatore. Per quanto concerne la mediana, invece, perde consistenza l’ipotesi N’Zonzi, in quanto il presidente del Siviglia, José Castro, non pare intenzionato ad effettuare sconti. La base di partenza è di 40 milioni di euro, quale clausola rescissoria da pagare in un’unica soluzione e altresì il centrocampista pretende un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Cifre che stridono con la volontà della dirigenza juventina che ha raffreddato tale pista, dirottando le proprie attenzioni su Matuidi. Il francese, nell’ultima stagione trascorsa al Paris Saint Germain, ha trovato poco spazio, motivo per cui, nell’anno che introdurrà al mondiale in Russia, vorrà disputare un campionato nelle vesti di protagonista e la chance offerta dalla Juventus potrebbe rappresentare un qualcosa di irrinunciabile. Matuidi può considerarsi un calciatore duttile, in quanto abile sulla mediana ed altresì sulla trequarti, visto il suo spiccato spirito offensivo. Trasferendoci, poi, in difesa, la partenza certa di Dani Alves e quella probabile di Alex Sandro potrebbero spalancare le porte per due trattative alquanto interessanti riguardanti De Sciglio e Darmian.

Il terzino del Milan, corteggiato da tempo da Allegri, è reduce da una stagione sfortunata in rossonero, caratterizzata da infortuni e da prestazioni non sempre all’altezza. Nonostante ciò il club di via Aldo Rossi appare non del tutto propenso a lasciarlo andare via, così come per quanto concerne Darmian, il Manchester United pretende 20 milioni di euro, altrimenti non si siederà affatto attorno al tavolo della trattativa. Nelle ultime ore prende piede l’ipotesi di un ritorno in bianconero di Spinazzola, attualmente in prestito all’Atalanta, ma il club orobico non pare accettare tale richiesta, in quanto faccia leva su un accordo precedentemente preso sulla base di un prestito, sì, ma dalla durata biennale.

Nella prossima settimana il quadro del mercato bianconero sarà sempre più chiaro, con il duo Marotta-Paratici al lavoro per mettere a disposizione di mister Allegri un gruppo ambizioso e di primissimo piano al fine di blindare la propria leadership in Italia, gettando lo sguardo verso l’estero e a quella Champions League, croce e delizia del club di corso Galileo Ferraris.