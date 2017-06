“She’s Gotta Have It” la serie tv di Spike Lee da novembre su Netflix

È stata annunciata ieri da Netflix: la prima serie tv di Spike Lee che debutterà negli Stati Uniti per il giorno del Ringraziamento

Alla lista di registi cinematografici che decide di dedicarsi ad una serie tv, va ad aggiungersi anche il nome del grande Spike Lee. È stato infatti annunciato ieri, durante i premi BET, la messa in onda di una serie diretta da Spike Lee e che sarà ispirata al suo film cult “She’s Gotta Have It” del 1985, conosciuto in Italia come “Lola Darling”.

She’s Gotta Have It (Lola Darling): di cosa parla il film?

Lola è una giovane afroamericana disinibita ed indipendente che relazioni con tre uomini diversi: Jamie Overstreet, un uomo di classe che rimprovera spesso Lola per le sue relazioni; Greer Childs, un modello di successo ossessionato dalla cura del suo corpo; Mars Blackmon, un giovane disoccupato che tenta di essere mantenuto dalla donna (interpretato dallo stesso Spike Lee). Nonostante una vita sentimentale satura, Lola sente mancare qualcosa, e questo sentimento la porta a cercare risposte nella psicoanalisi e in tante altre esperienze, compreso il rapporto con una sua amica. Il tema, quindi, è quello della ricerca dei veri sentimenti.

Dal film alla serie tv

Il grande amore di Spike Lee per questo film, considerato il suo lungometraggio d’esordio, e il tema che anche a 30 anni di distanza è sempre attuale, hanno spinto il regista a considerare l’opzione di trasformarlo in una serie. Ad incoraggiare Lee in questa direzione, è stata anche sua moglie Tonya Lee Lewis che ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo nel progetto.

“Stiamo avendo l’opportunità di rivisitare questi personaggi memorabili- ha dichiarato il regista -che saranno ancora essere attuali e all’avanguardia anche a tre decenni di distanza. […] L’idea è venuta a mia moglie, Tonya Lee Lewis, che ha avuto l’intuizione di trasformare questa storia in una serie ad episodi. Non mi era mai accaduto. Tonya l’ha visto chiaro come il giorno”



Ecco, qui in basso, il teaser trailer della serie tv “She’s Gotta Have It”.