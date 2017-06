Cosmesi labbra: Trattamento Anti Rughe

Torno a parlarvi nuovamente di dermocosmesi con i prodotti Labo Suisse, e in questo articolo vi presento un trattamento speciale anti rughe studiato per il contorno delle labbra, appartenente alla linea “2 Anti – Wrinkle” che prevede: crema anti rughe per rughe profonde e solchi, serum anti rughe per rughe profonde e solchi, crema anti rughe collo e décolleté, crema speciale contorno labbra.

Le rughe si manifestano principalmente per: crono invecchiamento, foto invecchiamento, dinamicità del viso. A livello cutaneo, il derma si assottiglia in zone specifiche come fronte, contorno occhi, ai lati del naso, contorno labbra, collo; i trattamenti Labo Suisse sono stati studiati proprio per rimpolpare giorno dopo giorno queste zone, ridonando turgore alla pelle.

Nello specifico, io ho avuto l’opportunità di provare il Trattamento Transdermico Anti Rughe Contorno labbra.

Questo trattamento è un fluido bianco, confezionato in un’elegante bottiglietta di vetro bianco, che la protegge dai raggi solari, da prelevare grazie all’apposito dosatore in dotazione.

Il trattamento è arricchito da: sh – Polypeptide – 1 che stimola la proliferazione cellulare;Caprooyl Tetrapeptide – 3 che stimola la produzione di laminine e fibronectine (giunzione dermoepidermica); Hydrolyzed RNA e DNA che svolge un’azione riparatrice cellulare;Sesamum Indicum Seed Extract che svolge un’azione riempitiva.

Il prodotto è dermatologicamente testato, parabeni free, coloranti e profumo free, nickel tested.

L’Azienda consiglia di applicare 0.5 ml di prodotto sulle rughe del contorno labbra mattina e sera ( la pelle deve essere ovviamente detersa); di lasciare agire circa 5 minuti il prodotto, e solo inseguito massaggiare l’eventuale residuo sul contorno labbra.

Il flacone contiene 20 ml di prodotto, PAO di 6 mesi dall’apertura.

In maniera super diligente, ho applicato il prodotto mattina e sera per circa 4 settimane.

La sensazione che avvertivo ogni qualvolta l’applicassi era quella di pizzicore, attivazione della circolazione sul contorno labbra.

Dopo circa una settimana di trattamento ho notato tratti più distesi, un labbro superiore più omogeneo, più turgido, più pieno, più “polposo”.

Dopo la terza settimana di trattamento ho iniziato ad applicare i vari rossetti e tinte labbra anche senza l’aiuto di un pennellino di precisione e/o matita contorno labbra, perchè i miei solchetti, seppur ancora presenti, erano meno profondi, meno “presenti”.

Io ho deciso di testare questo trattamento perchè avevo la necessità di aiutare il mio labbro superiore, che negli ultimi tempi risultava più “assottigliato”, colpito da rughette oltre che da una cicatrice, che ne hanno causato una disomogeneità del tratto.

Questo trattamento non è stato come una gomma che cancella un tratto errato di matita su un foglio bianco, ma è stato un ottimo alleato per contrastare le prime rughette e migliorare la situazione.

Consiglio vivamente questo trattamento alle giovani donne dai 30 anni in su che iniziano a notare un assottigliamento delle labbra, una disomogeneità del contorno a causa delle prime antipatiche rughe. Sicuramente è un trattamento da svolgere almeno 2 volte l’anno, per continuare a beneficiare degli effetti di questo trattamento.

Chiara R.