Avengers Infinity War: per alcuni personaggi sarà l’ultimo capitolo

Recenti dichiarazioni di Kevin Feige lasciano intendere che per alcuni personaggi di Avengers Infinity War, questo possa essere il capitolo finale

La Marvel Cinematic Universe, alle prese con le riprese di “Avengers Infinity War”, non nasconde la possibilità di alcuni degli interpreti principali, di volersi dedicare ad altri progetti cinematografici. Un cast molto vasto, infatti, deve tener conto degli impegni lavorativi di tutti gli interpreti. Tutto porta a pensare che si tratti dei personaggi storici, una sorta di “cambio di guardia” tra i nuovi e i vecchi eroi.

Chi tra gli Avengers è intenzionato a lasciare?

Dopo aver seminato il panico tra i fan, Kevin Feige ci tiene a specificare che intanto manca ancora molto tempo per finire i lavori di “Infinity War”, e che tutti lavoreranno duro e manterranno fede al proprio impegno. Insomma, se la dipartita è vicina, si può comunque stare tranquilli per i prossimi due anni. Molti infatti, alle parole di Feige, avevano subito associato i nomi di Chris Evans e Robert Downey Jr, il primo veste i panni di Captain America, il secondo quelli di Iron Man.

“Abbiamo ancora due anni di duro lavoro per finire questi film- queste le parole di Feige -loro hanno molto lavoro da fare ed è questo ciò a cui dobbiamo pensare, completare questi film e rispettare gli accordi. Dove andremo in futuro è ancora da vedere”

La teoria più diffusa, ad ogni modo, è che a lasciare il mondo degli Avengers sia qualcuno dei personaggi storici, non tanto quelli nuovi.

Il cast di “Avengers Infinity War”

Per il momento il ricco cast del film è formato dai già citati Evans e Downey Jr, insieme a Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange, Vin Diesel in quello di Groot, Scarlett Johansson in quello di Natasha Romanoff, Tom Holland nelle vesti dell’Uomo Ragno, Dave Bautista come Drax il Distruttore, e poi ancora…Karen Gillan, Zoe Saldana, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Chris Hemsworth, Bradley Cooper, Samuel L. Jacksson, Jeremy Renner, Paul Rudd, Peter Dinklage, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Paul Bettany, Benedict Wong, Pom Klementieff e Chadwick Boseman.

A chi di loro si sarà riferito Feige? Non resta che aspettare.