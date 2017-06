Black Eyed Peas, Nicole Scherzinger sostituisce Fergie per una notte

I Black Eyed Peas e Nicole Scherzinger sul palco insieme.

La voce sulla sostituzione di Fergie con Nicole Scherzinger era già in giro da molte settimane, ma i membri dei Black Eyed Peas aveva smentito questa notizia. A farla ritornare in circolazione però è stata l’esibizione del trio maschile con l’ex Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger.

I Black Eyed Peas si sono esibiti ad un concerto per un evento prima della gara di Formula 1 a Azerbaijan. Tutti si aspettavano la performance di Will.I.Am., Taboo e Apl.de.ap, come era successo qualche settimana fa per il UEFA Champions League Final e al One Love Manchester. Ma a sopresa, i Black Eyed Peas hanno chiamato sul palco Nicole Scherzinger, che per la serata ha cantato le parti di Fergie, la voce femminile che accompagnava il gruppo.

L’ex leader delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, ha dimostrato di avere un bel feeling con i Black Eyed Peas, riuscendo anche a reinterpretare le parti vocali cantate in origine da Fergie.

Quindi non c’è da meravigliarsi che la notizia di un possibile rimpiazzo di Fergie sia di nuovo in circolazione. Perchè i fan che erano al concerto hanno visto e testimoniato l’energia che c’era tra i Black Eyed Peas e Nicole, postando video su diversi social. E per la domanda ‘Nicole Scherzinger sostituirà ufficialmente Fergie?’, possiamo solo aspettare. Almeno finchè i Black Eyed Peas non rilasceranno il loro nuovo singolo e scoprire se Nicole ci sarà o meno.

Qui sotto vi lasciamo un video pubblicato su Youtube, che mostra un pezzo dell’esibizione di “Where is the Love?” dei Black Eyed Peas insieme a Nicole Scherzinger.