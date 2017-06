Camila Cabello aprirà i concerti di Bruno Mars per il tour americano

Camila Cabello nel video “Hey Ma” di Pitbull e J Balvin.

Camilla Cabello ha annunciato che debutterà come solista al tour di Bruno Mars.

L’ex membro delle Fifth Harmony, Camilla Cabello, ha postato un tweet in cui rivela che aprirà i concerti di Bruno Mars. Il tour dei due cantanti si chiamerà 24k Magic World Tour e prevede tante date in diverse città americane. Il tour inizierà in California il 20 Luglio e terminerà il 22 Agosto in Pennsylvania.

La cantante ha dichiarato di essere entusiasta ed eccitata per il suo debutto come cantante solista.

Camila Cabello, dopo aver lasciato il gruppo tutto al femminile Fifth Harmony, aveva iniziato a lavorare alla sua carriera da solista. E, con l’occasione di aprire i concerti di Bruno Mars, Cabello spera di poter imparare molto dal cantante.

SO EXCITED TO BE OPENING FOR @BRUNOMARS THIS SUMMER!! every night I’m gonna be peering out from side stage trying to learn as much as I can — Camila Cabello (@Camila_Cabello) 27 giugno 2017

Bruno Mars continuerà il tuor anche dopo Camila Cabello.

Dopo la data in Pennsylvania, il tour di Bruno Mars continuerà negli Stati Uniti per tutto Settembre, fino ad arrivare anche in Nuova Zelanda e in Australia nei mesi di Febbrario e Marzo del prossimo anno.

Ma chi prenderà il posto di Camila Cabello? La cantante cubana verrà sostituita da un’altra ragazza giovanissima, Dua Lipa.

Recentemente Camila Cabello aveva confessato che i periodi bui nella sua vita l’hanno migliorata.

“Mi sento benissimo e penso che ne avevo bisogno. Si devono vivere momenti negativi per riuscirci… Quando poi ne esci, realizzi che ce l’hai fatta. E quando ti sentirai di nuovo giù, devi pensare ‘ Okay, l’ultima volta non avevo pensato che mi sarei rialzata, ma è stato così. Quindi so di potercela fare!’ Bisogna avere consapevolezza di se stessi. Anche quando sembra la fine del mondo, non lo è.” ha confessato Camila Cabello

E per la canzone “I Have Questions”, la cantante ha spiegato che questo brano rappresenta uno di quei momenti negativi che ha dovuto affrontare.

“Quella canzone ha cambiato la mia vita. Mi sentivo come se fosse la prima volta che mi succedeva… E l’album parla principalmente di questo. Credo di aver vissuto dei momenti molto tristi nella mia vita.”

“È stato come se tutto quello che mi stava accadendo fosse tossico… Credo che questa canzone rappresenti ciò che ho provato. Per un lungo periodo, circa sei mesi, avevo smesso di scrivere. Questo perchè scrivere significa affrontare le proprie emozioni.”

Camilla Cabello è giovanissima e ha ancora tanta strada ed esperienze da fare. E noi siamo sicuri che Bruno Mars sarà un ottimo maestro.