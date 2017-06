Dracula, nuova serie tv degli autori di Sherlock: Tutto quello che c’è da sapere

Steven Moffat e Mark Gatiss sono impegnati in una nuova avventura, con l’adattamento di “Dracula” di Bram Stoker per il piccolo schermo. Ecco tutte le informazioni a riguardo

La conferma ufficiale è arrivata il 20 giugno: gli autori di “Sherlock”, Steven Moffat e Mark Gatiss lavoreranno alla creazione di una serie tv su Dracula. Una notizia che da subito entusiasma i fan che tanto hanno amato “Sherlock” e che non vedono l’ora di assaporare una nuova serie tv.

Dietro alla serie ci sarà, ovviamente, il lavoro di scrittura di Moffat e Gatiss, mentre la produzione sarà affidata alla Hartswood Films di Sue Vertue. Essenzialmente si tratta di tutta la squadra che ha già lavorato a “Sherlock”.



Quando uscirà la nuova serie?

Per il momento pare che il progetto sia ancora alla sua fase iniziale. Lo stesso Moffat, poco dopo l’annuncio della serie, ha chiaramente detto che i lavori non inizieranno subito, perché sia lui che Gatiss sono impegnati in altri lavori. Quello che sappiamo è che in un’occasione Moffat aveva parlato di voler lavorare ad un progetto lontano da “Sherlock” e “Doctor Who”, mentre Gatiss per il momento è impegnato in una serie di progetti, tra i quali Guy Fowkes per la BBC One.

Considerando gli attuali impegni degli autori, e il tempo che serve per lavorare ad una serie, dobbiamo considerare che passerà un bel po’ di tempo prima di poter vedere una prima puntata.

Ad ogni modo, anche se dovemo attendere alcuni anni, l’importante è che i colloqui con la BBC sono partiti, per quanto riguarda i diritti televisivi della futura serie nel Regno Unito.

Cosa si sa del cast di “Dracula”?

Date le circostanze, e i lavori ancora alle prime mosse, non si sa molto riguardo al cast, ed è quindi rischioso poter dire che ci sarà la presenza (tanto sperata dai fan) di Benedict Cumberbatch.

Altro mistero, per il momento, è anche capire se il romanzo di Bram Stoker verrà girato in costume (quindi ambientato nel 1897) oppure verrà adattato ai giorni nostri, così com’è accaduto per “Sherlock”. Quello che è certo è che le stagioni saranno composte da poche puntate di lunghezza pari ad un film, così come è stato per “Sherlock.