Ed Sheeran lavora già al quarto album da sei anni

Il cantautore britannico Ed Sheeran racconta la genesi del suo quarto album, che si presuppone verrà chiamato “Subtract” (Sottrarre)

Ed Sheeran confessa, in una recente intervista, che il suo quarto album si sta componendo di brani ai quali lavora da diverso tempo, addirittura da anni prima dell’uscita del suo album “Plus”. Un lavoro lento e accurato che porterà ad un disco molto divero dai precedenti, e maggiormente rivolto all’acustico.

Da sei anni al lavoro sul quarto album

Questo è quanto dichiara Ed Sheeran in una recente intervista per The Sun: I brani che andranno a comporre il suo quarto album, hanno visto la luce anche sei anni fa. Di anno in anno, infatti, il cantautore va a comporre brani che si aggiungono a quelli che faranno parte del quarto lavoro discografico. Queste le sue dichiarazioni:

“Ho lavorato a questo album sin dal mio debutto con Plus. Ogni anno scrivo una canzone che andrà avanti. Così al momento ho circa sei, sette brani”

Nel parlare di questi brani, Ed ci tiene a precisare che sono molto lontani dai suoi precedenti lavori discografici, uno stile molto diverso da tutto quello che ha fatto fino ad ora.

“Non è necessariamente un album sperimentale, ma non credo che ci saranno altre hit radiofoniche su di esso questa volta. È un disco molto acustico”



Ad ogni modo, prima di poter godere di questo lavoro discografico, probabilmente passerà qualche altro anno.

Una collaborazione con DJ Khaled

Ed Sheeran annuncia anche una possibile collaborazione con DJ Khaled. I due avevano infatti in mente un brano da realizzare insieme, ma poi è mancato il tempo, e l’album è dunque uscito senza, lo scorso 3 marzo 2017. Per il prossimo lavoro discografico però, potrebbe esserci questa collaborazione.